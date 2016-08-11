截至6月末中国银行业资产托管存量规模首超百万亿 同比增近54%

路透北京8月11日 - 中国银行业协会日前称，资产托管业务正呈高速发展态势，2016年6月末中国银行业资产托管规模首次超过百万亿元，达103.5万亿元人民币，同比增长53.6%。正在清理和整顿中的网络借贷和私募股权领域，其发展方向必将是全面引入全托管机制。

银行业协会官网发布的中国资产托管行业发展报告（2016）新闻稿称，2012年以来，中国银行业资产托管规模增速始终保持在50%以上，并有逐年上升的态势。截至2015年底，中国银行业资产托管存量规模达87.7万亿元，同比增长62%，与之对应的托管费收入增幅为21.14%；托管投资组合达12.81万个，同比增长26.71%。

截至2015年底，中国存托比达62.74%，托管总资产占银行总资产比重达45.17%，而2009年末存托比仅为7.84%，2011年末存托比为17.11%。存托比是托管资产占金融机构存款总量的比重，国际上通常用这一比率衡量托管行业的地位和作用。

与之对应的是，截至2015年底，包括银行理财、信托、保险、证券、公墓基金、基金子公司、私募基金等在内的泛资产管理市场管理资产总规模达到93万亿人民币，2012年至2015年年均复合增长率达到51%，成为金融体系内最具活力和成长潜力的板块。

报告提到，市场参与主体也不断扩充，国内托管银行现已达27家，中登公司和多家券商也取得了证券投资基金托管资格。资管行业的快速发展带来了日益丰富多元的托管客户资源，推动托管机构多维度、深层次地与各金融子行业开展合作。

产品种类和服务范围日益丰富。在基金、保险、信托、理财等传统托管领域不断细分的基础上，托管行业不断涉足资产证券化、分级基金等创新业务领域。

此外，制度建设日益完善。去年以来，针对基金、养老保障等近20项有关法律制度相继出台，为业务创新、行业风控、规范发展提供了良好的制度环境。（完）