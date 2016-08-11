截至6月末中国银行业资产托管存量规模首超百万亿 同比增近54%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月11日 - 中国银行业协会日前称，资产托管业务正呈高速发展态势，2016年6月末中国银行业资产托管规模首次超过百万亿元，达103.5万亿元人民币，同比增长53.6%。正在清理和整顿中的网络借贷和私募股权领域，其发展方向必将是全面引入全托管机制。
银行业协会官网发布的中国资产托管行业发展报告（2016）新闻稿称，2012年以来，中国银行业资产托管规模增速始终保持在50%以上，并有逐年上升的态势。截至2015年底，中国银行业资产托管存量规模达87.7万亿元，同比增长62%，与之对应的托管费收入增幅为21.14%；托管投资组合达12.81万个，同比增长26.71%。
截至2015年底，中国存托比达62.74%，托管总资产占银行总资产比重达45.17%，而2009年末存托比仅为7.84%，2011年末存托比为17.11%。存托比是托管资产占金融机构存款总量的比重，国际上通常用这一比率衡量托管行业的地位和作用。
与之对应的是，截至2015年底，包括银行理财、信托、保险、证券、公墓基金、基金子公司、私募基金等在内的泛资产管理市场管理资产总规模达到93万亿人民币，2012年至2015年年均复合增长率达到51%，成为金融体系内最具活力和成长潜力的板块。
报告提到，市场参与主体也不断扩充，国内托管银行现已达27家，中登公司和多家券商也取得了证券投资基金托管资格。资管行业的快速发展带来了日益丰富多元的托管客户资源，推动托管机构多维度、深层次地与各金融子行业开展合作。
产品种类和服务范围日益丰富。在基金、保险、信托、理财等传统托管领域不断细分的基础上，托管行业不断涉足资产证券化、分级基金等创新业务领域。
此外，制度建设日益完善。去年以来，针对基金、养老保障等近20项有关法律制度相继出台，为业务创新、行业风控、规范发展提供了良好的制度环境。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。