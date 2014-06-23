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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 13:46 BJT

《分析》不良资产处置回报丰厚，中国大银行打算管理自身坏账掘金

2014年迄今商业银行不良贷款率平均达1.04%的三年高位，超过了中国银行业监管部门划出的1%警戒线。考虑到银行系统并不透明，许多分析师认为实际水平要高得多。

过去，通过将清算期延后，中国经济增长实际上能够不受坏账影响。但随着中国调整经济增长模式，监管部门愈发担心不良贷款无休止展期而影响新贷款发放的做法。

一家国有银行的工作人员表示，一家银行要处理自己的不良资产，可能需要长达两年时间，而在此期间这些资产仍登记在资产负债表中，减少了银行可以用于发放新贷款的资金额。

在中国政府让市场在资本定价中发挥决定性作用之际，规模较小企业和民间企业违约在一段时间内屡屡发生，今年也爆发了首宗国内债券违约。

海岸投资的方杰明表示，银行建立自己的坏账团队并没有困难，但成立这样一个团队并不能自动带来更高的回报。

“我相信资产管理公司能够更好地让不良贷款池的价值最大化，因为这是他们擅长的领域。”

欲浏览中国公司债相关图表，请点击：

link.reuters.com/fes68v (完) (编译 王兴亚/王冠中/朱晓军/许娜；审校 石冠兰)
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