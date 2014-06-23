《分析》不良资产处置回报丰厚，中国大银行打算管理自身坏账掘金

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
2014年迄今商业银行不良贷款率平均达1.04%的三年高位，超过了中国银行业监管部门划出的1%警戒线。考虑到银行系统并不透明，许多分析师认为实际水平要高得多。
过去，通过将清算期延后，中国经济增长实际上能够不受坏账影响。但随着中国调整经济增长模式，监管部门愈发担心不良贷款无休止展期而影响新贷款发放的做法。
一家国有银行的工作人员表示，一家银行要处理自己的不良资产，可能需要长达两年时间，而在此期间这些资产仍登记在资产负债表中，减少了银行可以用于发放新贷款的资金额。
在中国政府让市场在资本定价中发挥决定性作用之际，规模较小企业和民间企业违约在一段时间内屡屡发生，今年也爆发了首宗国内债券违约。
海岸投资的方杰明表示，银行建立自己的坏账团队并没有困难，但成立这样一个团队并不能自动带来更高的回报。
“我相信资产管理公司能够更好地让不良贷款池的价值最大化，因为这是他们擅长的领域。”
欲浏览中国公司债相关图表，请点击：
link.reuters.com/fes68v (完) (编译 王兴亚/王冠中/朱晓军/许娜；审校 石冠兰)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的