去年末中国银行业金融机构不良率降0.22百分点至1.56%

路透北京4月25日 - 中国银监会发布的2012年报显示，截至去年底时，中国银行业金融机构不良贷款率为1.56%，同比下降0.22个百分点；但不良贷款余额1.07万亿元，比年初增加234亿元。

银监会网站新闻引述年报数字称，中国银行业金融机构共有法人机构3,747家，资产总额133.6万亿元人民币，同比增长17.9%；负债总额125.0万亿元，同比增长17.8%。

中国商业银行整体加权平均资本充足率13.25%，同比上升0.54个百分点；贷款损失准备金余额1.46万亿元，比年初增加2,653亿元；拨备覆盖率295.5%，同比上升17.3个百分点。

银监会表示，今年将确保银行业安全稳健运行，推动银行业改善金融服务，近期将特别做好四川雅安震区灾后重建的信贷支持；全面推进银行业金融机构改革转型，提高银行业稳健经营的内生动力，加强存款人和金融消费者权益保护。

其并称，目前中国民间资本持股占比在中小商业银行已近50%，在农村合作金融机构超过90%，这对银行业金融机构优化股本结构、提高治理水平产生了积极影响。

中国银监会3月公布的数据显示，商业银行2012年12月末不良贷款率为0.95%，同比下降0.01个百分点；同期不良贷款余额4,929亿元人民币，同比上升647亿元。

中国银监会上周召开今年首次经济金融形势通报会称，下阶段要关注不良贷款，提高贷款五级分类准确性和资产质量真实性，加强风险处置。（完）

预览详情，请点选中国银监会网站（here）

(发稿 李航; 审校 林高丽)

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