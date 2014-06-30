今年中国银行业净利增速或降至9%--银行业协会

路透北京6月30日 - 中国银行业协会周一表示，2014年，银行业整体规模增速趋缓将成为新常态，净利润增速可能进一步回落到9%左右。2013年商业银行全年实现净利润1.42万亿元人民币,同比增长14.5%。

银行业协会发布报告称，升息资产增速保持平稳，仍将是拉动银行业盈利增长的最主要驱动因素；负债拓展仍存在较大的压力；净息差稳中略降，下降幅度有所收窄；中间业务有望保持平稳增长，经营成本小幅下降。

报告称，今年中国实体经济融资平稳较快增长和银行存款增长受限的矛盾依然存在，货币政策将继续保持稳健，略偏宽松；当前中国金融体系流动性总体保持平稳，不大可能出现系统性的流动性风险。2014年中国银行业的流动性比例和超额备付金率继续小幅下降，存贷比继续小幅上升。

报告表示，受美国缩减QE（量化宽松政策）的影响外汇占款预计有较大波动，但总体会保持一定增长；财政存款运行存在一定不确定性，但大幅下放的可能性不大。

报告称，2014年，受外需冲击较大的小企业和部分产能过剩问题突出的企业的不良贷款可能继续增长。房地产、融资平台相关贷款应予以高度关注。流动性总体平稳，不会爆发大规模流动性风险；随着利率市场化推进、汇率弹性增强、资本流动频繁，市场风险压力趋于上升。

报告指出，2013年，在银行体系流动性总体紧张、资本市场低迷、互联网金融快速发展等多种原因的综合作用下，银行业存款“活期化”趋势在上年基础上进一步放缓。同时，在银行业流动性紧张的大背景下，存款持续向理财产品“搬家”，出现较为明显的存款“理财化”倾向。

针对互联网金融发展，报告称，银行业加快传统金融产品的互联网化，探索以平台建设为核心的互联网金融模式。2014年互联网金融监管逐步规范，有利于明确互联网金融行业发展方向，形成金融与互联网相融合的良性发展业态，预计未来银行与互联网的合作广度和深度都将更进一步。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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