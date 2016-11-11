中国银行业金融机构存款保险保费可在企业所得税前扣除--财政部

路透北京11月11日 - 中国财政部和国家税务总局周五联合发布通知明确，银行业金融机构依据存款保险条例有关规定、按不超过万分之一点六的存款保险费率计算交纳的存款保险保费，准予在企业所得税税前扣除；该规定自2015年5月1日起执行。

财政部网站发布的通知并称，准予在企业所得税税前扣除的存款保险保费，不包括存款保险保费滞纳金。

通知显示，准予在企业所得税税前扣除的存款保险保费=保费基数×存款保险费率，其中保费基数以中国央行核定的数额为准。

据中国央行周二发布的三季度货币政策执行报告，2015年5月1日存款保险制度正式实施以来，金融机构存款平稳增长，大、中、小银行存款格局保持稳定；金融机构50万元人民币限额内的客户覆盖率为99.6%，保持稳定。（完）

参看详情，请点击财政部网站：here