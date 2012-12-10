明年中国银行业招聘薪资持稳--报告

路透上海12月10日电---随着海外大型银行裁员潮此起彼伏,中国金融业招聘市场亦感受到一些寒意.欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立(Morgan Mckinley)发布最新报告预计,明年国内的中外资银行大多数岗位平均薪资水平可能维持不变或略有增长,只有少数专业岗位有20-30%的薪资增幅.

该公司近日发布的2013年中国薪资指南显示,由於专业人才缺口较大,保险、资产管理、私募股权和金融租赁等行业的平均薪资水平有20-40%的增幅.

该报告是在近六个月内对中国数百位金融机构和工商业企业人事经理所作调查的基础上做出的.报告强调,其预计的薪资调整均是指具有相似经验的人员在跳槽後可能获得的薪资水平变化.

该报告指出,在全球经济衰退期间,许多金融机构人员流失後不再马上进行替补性招聘,更不可能招聘新员工,解决方案包括加大现有员工工作量或改聘一些初级合同工,以缩减人力成本,这种趋势在资金清算、贷款业务及贸易业务这些岗位招聘上体现得尤为明显.在这种情况下,银行业的求职者在考虑跳槽时容易接受小范围的薪资增长,甚至薪资不变亦会考虑.

因此,在银行领域招聘市场,类似企业银行、零售银行、银行运营等方面的职位明年不太会出现大幅度的薪资上涨现象.但现金管理和大宗商品交易这些金融产品领域的人才仍十分紧俏,明年欲跳槽的求职者有望获得平均20-30%左右的涨薪幅度.

中国保险市场持续增长以及各家保险公司产品革新或优化,令明年国内保险业的招聘形势前景看好,2013年薪资增幅预计可达20-40%.在金融租赁业亦是如此,明年招聘活动将会更为活跃,具有国际经验,或是具全球视野和本地经验的金融租赁专业人才受到高度追捧,预计明年该行业将出现大约两成的涨薪幅度.

中国监管机构监管力度的加强以及银行正将更多注意力放在风险监测和内部控制上,不过今年来受全球经济影响,银行业招聘不太景气.但资产管理、租赁和私募股权公司等金融机构对风险专业人才的需求今年呈现上升趋势,明年需求仍将持续.初级职位的薪酬水平涨幅在20%左右;高级职位将会有明显的涨幅,因高端人才更加紧缺.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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