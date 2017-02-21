焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全

作者 李铮

路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。

业内人士并认为，传统利率与金融市场利率的背离及监管趋严压缩同业业务空间，从业者将面临政策不确定性风险和市场波动等多重考验，需要更加关注对市场趋势的判断，做好负债精细化管理。

“今年把盈利性放在次要位置，放低预期收益率，把资金安全性放在首位，资金价格一直高位运行，目前来讲是资金稀缺型（阶段），”海南银行金融市场部总经理段喜生对路透表示。

他并指出，该行会更多侧重委托机构的投资能力、风控水平，过往的历史业绩只是参考，机构本身的内部管理、市场口碑都要综合评价。

“今年去杠杆对同业压力很大，资金价格从去年3%左右到现在4%点多，半年时间150个BP（基点）就没了，”厦门农商行同业业务部总经理柯鹏海说，“金融市场是薄利多销业务，这一下子资产价格没怎么涨，资金价格往上走，100亿相当于1亿盈利就没了，市场风险不得不关注。”

中小银行对于委外资金安全性的重视程度的确不同于过往两年。在经济下行与通缩压力下，央行自2014年末开启货币宽松周期为银行注入大量流动性，低利率环境催生资产荒，直接驱动银行通过委外业务实现杠杆和期限错配投资来套利，彼时资金成本低的大银行注重规模和风控；而资金成本高且投研能力缺乏的小行，则更注重收益。

但从去年下半年以来，央行通过“收短放长”逐步降杠杆，令资金成本抬升以及流动性趋紧。同时，债券市场受表外理财纳入MPA考核及券商萝卜章事件等影响调整，致使部分配置债券的委外资金无法实现预期收益率，甚至出现亏损，叠加可能新出台委外业务监管新政，令银行今年新增委外投资规模趋于谨慎。

**委外扩张趋谨慎**

一位监管层人士表示，银行理财新规目前已经结束征求意见，还在内部讨论；而针对银行委外投资，实际上在2017年新修订的理财业务情况报表中就新增了委外投资项，且自管产品的自主管理和委托管理要分别统计，以规范银行委外业务发展。

兴业证券固收研究团队调研报告指出，总体来看，投资者对今年的委外扩张比较谨慎，增量也不会太多，对今年的委外要求做好安全垫、节奏放缓、预期收益放低、保持绝对收益和多策略目标，更加注重委外的质量。

“同时，存量委外业务也可能面临调整，2015-2016年委外业务扩充明显，多签订2-3年合同，但赎回与否是根据业绩考核，今年一季度为业绩考核高峰期，业绩不理想的管理人面临被赎回压力。”该报告称。

“今年我们的操作策略首先是保（资金）平安，其次是稳规模，不会让规模上去，就稳在这个地方。”南京银行同业部总经理龙艺以“找对象”比喻委外业务，投钱肯定要严格选择标准，要建立规则，而且一定要实地去调研、面签、去了解团队。

她并表示，“投中就好比结婚，以后一定要共同成长。在这一过程中不仅仅是为了赚钱，更重要的是对方的理念可以跟踪、判断以及共同学习，也可以将自身理念分享给对方，共同提高。投后实在不行该离婚还得离婚，而且决策要快。”

国泰君安银行研究团队报告也指出，滋生杠杆投资的低利率环境已扭转，并且同业存单、理财的发行规模也预计将被管制，因此委外业务将极度考验受托管理人的资产管理水平。估计去年全市场委外规模在3-5万亿元之间，投向则以债券为主，外加少量的股票等，今年增量在5,000亿元人民币左右。

**政策不确定性考验从业者**

一个爆发式井喷的市场，总是孕育着各种显性或隐性的风险；而风险浮出水面之后，便是监管体系的拾遗补漏。银行委外和同业业务都是最好的例证之一。

比如中小银行通过同业存单进行主动负债管理，同业存单衍生出“同业存单-同业理财-委外投资-债券配置”的资金流转链条，每一个环节都存在套利；然而自去年末债市去杠杆以来，同业存单风险逐渐暴露，纳入同业负债监管口径的声音陆续出现。

消息人士周二透露，广东银监局近日发文将到期日在90天以上的同业存单纳入核心负债，计入核心负债依存度指标，此举将有助于缓解银行负债压力。另有消息人士透露，银监会农村金融部日前要求各地银监局排查农村中小金融机构违规以同业业务为通道投资资管计划的风险情况。

广东一家银行金融市场部总经理表示，目前还没有正式监管文件对银行同业存单或理财发行规模的限制，理论上可以无限发行。同业存单大多借短放长，以杠杆、期限错配投资于债券套利，而微薄的利差促使中小银行更有动机去扩大规模，从而增加盈利。

“有西部小银行规模五六百亿元，同业存单竟然有两百亿，现在资金价格涨得厉害，负债端成本上来了，去杠杆拿不到钱，但是资产端还在，这就得清理，那么流动性压力就很大了。”他称。

央行此前在2016年四季度货币政策报告中提到，2016年同业存单发行和交易量明显增加，银行间市场陆续发行同业存单17,643只，发行总量同比大增1.4倍至13.04万亿元；全年二级市场交易总量为70.12万亿元，同业存单发行交易全部参照Shibor定价。

一上市银行金融同业部总经理指出，今年货币政策目标有一些矛盾的地方，既要深化“三去一降一补”又要维持人民币币值稳定，还得防范系统性风险。在这样环境下，同业面临的可能是传统利率和金融市场利率的背离，传统利率很难动，金融市场利率必须往上走，很明显现在传导还没有到位，所以今年同业很难做。

前述广东一银行金融市场部总经理也表示，同业业务核心利润来源于信用价差、流动性价差及市场研究判断能力，“今年整体来看，前两项会很难，在去杠杆背景下整个收益率曲线很平，央行时不时出来一些新的调控措施，整个人民币汇率目前还是悬在市场上的一把剑。”

如何应对政策不确定性风险？他认为，今年更多要关注市场本身波动率带来的机会，少去看信用和流动性方面带来的过去一些价差、息差的投资收入。今年开始市场可能会有比较大的波动率，波动率大对金融市场来说代表着交易机会。

龙艺亦认为2017年市场的机会来自于波动，且债券市场机会比同业市场多，同业市场很难做出利差，债券市场可以抓住市场波动行情中的交易型机会。

“今年有别于2013年，2013年可以说大家一片恐慌，不知道央行的底在哪里；但这次（央行）张晓慧行长（助理）说得很清楚，我们要充分利用利率走廊上限，...如何做好负债精细化管理对于盈利是一个很重要的一点。”她补充称。（完）