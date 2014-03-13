中国经济：银行业大砍给过度发展行业的贷款，最高降幅达20%-消息人士

路透上海3月13日 - 了解情况的银行和行业消息人士表示，对中国过度发展行业融资状况的担忧日益加剧，促使许多银行削减给这些行业的贷款，最高削减幅度达20%。

消息人士称，中国银监会也已要求银行提交按照不同行业划分的未偿还贷款例行报告，但要求他们纳入同衍生产品和债务融资相关的贷款。

纳入这两个领域的贷款是“新发展”，一银行消息人士表示。

在上海超日太阳能科技 债务违约以及一与煤炭相关的高收益信托产品出现违约后出台的这一举措，凸显监管机构对钢铁生产商和造船企业等高负债行业带来的金融风险的担忧。

“将被审计的具体行业包括钢铁、水泥、铝冶炼、平板玻璃、船舶建造等，”另一获悉银监会要求文件的银行消息人士表示。

尚不清楚银监会的重点是何种衍生品贷款或债务融资。

但消息人士表示，需要关注的一个领域可能是银行向使用钢铁或铜等进口商品作为抵押品的客户发放的贷款。

在超日太阳能违约后，对中国的债务忧虑加重，也是钢铁和铜价大跌的一个原因。

一消息人士表示，上海浦东发展银行 已经大幅减少了给造船企业的贷款。