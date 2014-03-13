中国经济：银行业大砍给过度发展行业的贷款，最高降幅达20%-消息人士

澳新汇市：澳元持稳而新西兰元小跌，市场聚焦法国大选
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
路透上海3月13日 - 了解情况的银行和行业消息人士表示，对中国过度发展行业融资状况的担忧日益加剧，促使许多银行削减给这些行业的贷款，最高削减幅度达20%。
消息人士称，中国银监会也已要求银行提交按照不同行业划分的未偿还贷款例行报告，但要求他们纳入同衍生产品和债务融资相关的贷款。
纳入这两个领域的贷款是“新发展”，一银行消息人士表示。
在上海超日太阳能科技 债务违约以及一与煤炭相关的高收益信托产品出现违约后出台的这一举措，凸显监管机构对钢铁生产商和造船企业等高负债行业带来的金融风险的担忧。
“将被审计的具体行业包括钢铁、水泥、铝冶炼、平板玻璃、船舶建造等，”另一获悉银监会要求文件的银行消息人士表示。
尚不清楚银监会的重点是何种衍生品贷款或债务融资。
但消息人士表示，需要关注的一个领域可能是银行向使用钢铁或铜等进口商品作为抵押品的客户发放的贷款。
在超日太阳能违约后，对中国的债务忧虑加重，也是钢铁和铜价大跌的一个原因。
一消息人士表示，上海浦东发展银行 已经大幅减少了给造船企业的贷款。
(编译 李军; 审校 母红)
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：