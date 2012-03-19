银行4月底前需上报今年到期平台贷款还款方案--报载

* 银行原则上不得新增融资平台贷款

* 今年到期的平台贷款,4月底前上报还款方案

* 平台贷款展期规定或不如预期般宽松

路透上海3月19日电---第一财经日报周一报导,中国银监会上周下发关於加强地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见,对於今年到期的平台贷款,银监会要求各银行与各融资平台共同制定详细的还款方案,牵头银行并将该方案於4月底前报送各银监局.

报导引述指导意见称,各银行原则上不得新增融资平台贷款.另外,按照不同的风险定性结果(全覆盖、基本覆盖、半覆盖、无覆盖),监管层对融资平台的存量贷款出台了不同的风险缓释措施.此前被广泛解读为政策转向信号的平台贷展期规定,却并不如此前想象般宽松.

知情人士表示,对於现金流不能全覆盖、工程项目不宜吸引社会资金投资的平台,银行只能只收不贷,并要求地方政府将贷款纳入预算.而事实上相对於现金流覆盖情况较好的其他平台,上述"只收不贷"的平台对贷款展期需求更为迫切.但在最终监管层并未给这部分平台"留口子".

在此时间节点上出台的融资平台监管政策,不但着眼当下,更为近10万亿元的平台贷摸索风险缓释路径,并为最终化解风险打下基础."2012年,平台贷款迎来首轮偿债高峰,近三年将有35%左右的平台贷款集中到期."知情人士称.

报导表示,除了制定还款方案,银监会还要求密切跟踪融资平台运营状况和到期贷款的还款进度.对不能按照方案落实还款资金来源、可能造成还款违约和存在以贷还贷问题的,要及早采取处置措施,并专报银监会.

如果展期政策是缓释存量风险的良药的话,控新则主要旨在遏制新增平台贷款风险.指导意见强调了平台贷总量减少的工作目标.具体为将从"压缩类"平台中减少的贷款额度用於投向"支持类",以在融资平台总量不增加的情况下实现贷款结构调整.

报导指出,《意见》明确了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的总体思路,要求以缓释风险为目标,以降旧控新为重点,以提高现金流覆盖率为抓手,继续推进平台贷风险化解工作.

银监会还提出要"逐户按月统计到期贷款".各银行、各银监局要建立融资平台贷款到期情况的台账统计制度,逐月统计融资平台的到期时间、金额、偿债资金来源、实际偿还情况等,按季报送银监会.

**展期细则**

在严密监控今年到期平台贷款外,对於存量贷款,监管层提出分类处置的办法.

指导意见提出,对於现金流全覆盖、项目已经完工达产且已形成现金流收入的融资平台,要封闭现金流,对回笼款进行专户管理,按照约定及时清收贷款;对於现金流全覆盖、项目已建成但还没有产生足够现金流偿还贷款本息的融资平台,可以在原有贷款额度内进行再融资,即"收回再贷".

具体的再融资方式包括发行股票、债券、短融、中融、中票、引资、贷款等方式.以贷款形式实施再融资的,贷款总量不得超过原有贷款额度.

一位股份制银行信贷管理部人士表示,有些项目建成之後,确实难以立即产生现金流."例如一条公路建成後,司机需要一个熟悉的过程,才会逐渐选择走新公路."这种情况的平台,给予一定宽限期,款还是能还回来的.

对於现金流全覆盖、项目已经确定工期但因有不可抗拒的因素导致不能如期完工,但贷款已到期的融资平台,要一次性修改贷款合同,根据实际工期重新确定贷款期限.

相对於全覆盖平台,现金流不能全覆盖的平台依靠自身力量还清本息则显得捉襟见肘.对此,指导意见提出了引资还贷的概念."项目能够吸引社会资金投资的平台,在现有贷款余额不增加的前提下,可以通过资产重组、引入新投资者、项目出售等方式,引进资金用於还贷."

而对於现金流不能够全覆盖,工程项目不宜吸引社会资金投资的平台,银行只能只收不贷,并要求地方政府将贷款纳入预算.换句话说,此类平台不得展期,银行不得再对其投入任何信贷资金.

中国巨额地方融资平台贷款中逾半数将在未来三年内集中到期.中国银监会3月初要求对地方平台贷款要在原有"名单制"管理的基础上,对全口径融资平台(包含退出类平台)按"支持类、维持类、压缩类"进行信贷分类.

中国审计署去年披露,地方政府性债务余额2010年底达到10.7万亿元人民币.相较政府可支配的公共资源,上述债务偿还风险尚不足惧.部分地区的债务偿还对土地出让收入的依赖较大.(完)

--发稿 周晓峰/李宏薇; 审校 林高丽

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