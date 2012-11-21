中国银行业盲目放贷或埋隐患

美股展望：特朗普国会首秀 股市创纪录涨势面临考验
路透纽约2月24日 - 美国总统特朗普的经济规划为美国股市创纪录的涨势添柴加火，但投资者担心，如果特朗普下周在国会的首次发言让人觉得这些计划兑现起来会很缓慢，或者计划过于模糊不清，都可能给火热的股市泼上冷水。
* 中国公司出现获利降低同时负债升高的情况
* 产能过剩的行业依赖贷款来维系生存
* 中国企业的债务与GDP之比接近红线
* 银行业否认对负债沉重企业进行贷款展期
记者 Kelvin Soh/Gabriel Wildau; 编译 石冠兰/梁睿雪/侯向明
路透北京/上海11月21日电---全球第三大太阳能板制造商--中国英利绿色能源(YGE.N)正在苦苦应对亏损增大、产品价格暴跌以及股价跳水的局面,处境每况愈下.
然而,尽管政府指示要控制贷款,中国银行业却仍向这家纽约上市公司提供低於市场利率水平的贷款.根据英利2011年度财报,该公司的短期未偿债务自2009年水平几乎增至三倍,达到82亿元人民币(13亿美元).
"有时候你不得不惊异於某笔贷款为什麽会放出,"Mirae资产管理公司的中国银行业研究主管Stanley Li指出."许多中资银行的一个问题是,我们不是很理解他们的放贷操作."
中国很多公司都靠银行来维系,英利只是其中之一.这样的支撑是在中国经济和金融系统也面临压力的情况下提供的,从而引发了坏账激增会将中国银行业者推向违约的忧虑.
"银行喜欢向我们提供贷款,"英利的首席财务官李宗炜在一次访谈中表示."他们感觉一旦行业出现整合的话,我们是潜在赢家."
这样的感觉可能会回来困扰银行.
一份路透新闻对40家中国债务水平最高的公司分析显示,在中国政府表示希望扶植的行业中,债务攀升与获利下滑相伴而生.这些公司多来自产能过剩的领域,比如风力涡轮机制造商金风科技(002202.SZ)和中远航运(600428.SS).
据企业和汤森路透数据显示,这些企业2011年营业利润平均下跌15%,债务水平则增加了15%.
中国坏账成长情况图表,请点选:(link.reuters.com/hyd53t)
中国高负债公司增加贷款图表,请点选:(link.reuters.com/xyh53t)
中国大型银行否认为财务欠佳的企业提供新贷款,银行高层称风险受到控制.中国金融监管当局也驳斥了这种忧虑,称资产质量稳定.
"现在银行的盈利情况整体上是不错的,"中国银监会主席尚福林表示."有条件多提一点贷款损失准备金,然後冲销一部分坏帐,防止风险积聚和後延."
但10月末公布的中资银行财报则显示出另一番图景,越来越多迹象显示坏账增加,获利增长放缓.中国最大几家银行的获利增长预料都将跌至首次公开发行(IPO)以来最疲软水平.
咨询机构龙洲经讯(GaveKal-Draganomics)称,企业整体债务水平与国内生产总值(GDP)之比到年底将从2011年末的108%上升到122%.这个水平要高於大多数发展中大国,例如巴西和印度,也超过了经济合作暨发展组织(OECD)定义的风险水准,即90%.
**问题累计**
中国人民银行称,该国银行业不良贷款率仅为0.9%.
但这个数据引发了许多质疑.
高盛(GS.N)在研究报告中测算,实际不良贷款率是官方数据的六倍有多.据高盛表示,这个数字已经比大部分投资者都要乐观了,其他投资者预期不良贷款率至少在10%.
向不赚钱的企业提供贷款的压力主要来自政府.在中国经济连续七个季度放缓的背景下,政府希望防止产业崩溃.
"如果你在某个省负责一家银行的营运,而省长要你展期一笔贷款,你就会这麽做,即使这不符合商业考量,"法国巴黎投资(BNP Paribas Investment Partners)亚太股市主管邝乐天(Arthur Kwong)说.
中国政府希望银行能继续放贷,因其担心一旦信贷枯竭,企业可能被迫以低於成本的价格抛售库存,这样一来,有可能进一步推低商品价格,进而威胁到较强公司的偿付能力.
"如果商业银行停止债务展期,所有人都将遇到麻烦,进而引发连锁反应,并导致系统风险,"汇丰控股(HSBC)中国研究主管Zhang Zhiming说.
**资产负债表困境**
中国第二大风力涡轮机制造商--新疆金风科技去年的营业利润较2010年大幅减少62%,但同期新增银行贷款却增长了两倍多,达到逾110亿元人民币.
中国许多大型企业都上演了此番情景,而且其中很多是国有企业,所属行业也是国家想要开发的一些行业.
中海发展(600026.SS)2011年营业利润同比减少了三分之一,但负债增长了55%.
全球第三大铝生产商--中国铝业(601600.SS)业绩则自一年前的获利衰落至营业亏损.
但这并未阻止其去获得新贷款.
包括中国建设银行(601939.SS)在内的各银行继续大肆放贷.据中国铝业年报显示,该公司2011年新增了250亿元人民币的银行贷款.
中国建行拒绝对特定客户的贷款情况置评.
"这种现象的主要动力不是经济,"麦格理亚洲策略主管Emil Wolter说.
"由於许多这些企业基本上没有利润,也没有直接的获利前景存在,所以作为一家银行,就不应该向这些企业提供更多资金来助其进一步扩张.这麽做不太合理."(完)
--译文审校 王洋/蔡美珍/艾茂林
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