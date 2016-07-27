银监会下发征求意见稿 加强对银行理财业务的监管--消息

路透北京7月27日 - 中国加强对银行理财业务的监管，防范影子银行规模庞大的风险。据两位了解情况的消息人士称，银监会近日下发征求意见稿指出，对商业银行理财业务进行分类管理，分为基础类理财业务和综合类理财业务；商业银行不得发行分级理财产品；并拟建立理财产品风险准备金管理制度。

消息人士引述这份商业银行理财业务监督管理办法征求意见稿称，根据理财产品投资范围，将商业银行理财业务分为基础类理财业务和综合类理财业务。综合类理财业务的商业银行需满足资本净额不低于50亿元人民币，最近3年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件等；商业银行开展基础类理财业务超过3年，且满足相关条件的，才可以开展综合类理财业务。

对于基础类理财业务，商业银行发行的理财产品投资范围限定为：银行存款、大额存单、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、信贷资产支持证券、货币市场基金、债券型基金等资产。

而综合类理财业务，在基础类业务范围基础上，还可以投资于非标准化债权资产、权益类资产和银监会认可的其他资产。

意见稿还明确提到，“商业银行理财不能本行托管”，对此有市场人士称，目前大行理财都是本行托管的，资金体内循环。如果跨行托管，这样所有银行理财资金都要跨行转账了，将造成资金的巨大摩擦和扰动。这是杀伤力最大的一条。

路透尚未能立即获得银监会的回复。

**拟提取风险准备金**

风险准备金的计提比例方面，除结构性理财产品外的预期收益率型产品，按其产品管理费收入的50%计提；净值型理财产品、结构性理财产品和其他理财产品，按其产品管理费收入的10%计提。

同时，风险准备金余额达到理财产品余额的1%时可以不再提取；风险准备金使用后低于理财产品余额1%的，商业银行应当继续提取，直至达到理财产品余额的1%。

银行理财业务进行限制性投资，不得直接或间接投资于除货币市场基金和债券型基金之外的证券投资基金，不得直接或间接投资于境内上市公司公开或非公开发行或交易的股票及其受（收）益权，不得直接或间接投资于非上市企业股权及其受（收）益权。

对于理财产品销售，商业银行应根据理财产品的性质和风险特征，设置适当的期限和销售起点金额。其中，商业银行风险评级为一级和二级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于5万元人民币。

风险评级为三级和四级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于10万元；风险评级为五级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于20万元。

在标准化资产投资方面，每只理财产品持有一家机构发行的所有证券市值不得超过该理财产品余额的10%；商业银行全部理财产品持有一家机构发行的证券市值，不得超过该证券市值的10%。

意见稿明确，禁止理财产品期限错配。商业银行理财产品投资于非标准化债权资产、非上市企业股权及其（受）收益权的，非标准化债权资产、非上市企业股权及其（受）收益权的到期日不得晚于理财产品的到期日。

中国股市沪综指周三收挫1.9%，创一个半月最大单日跌幅。市场人士称，银监会新规对现在风行的二级市场资管计划杀伤力较强，杜绝银行委外以及分级产品实际上就是清算之前一些法规上灰色地带的银行资金。

据穆迪估算，去年中国影子银行业资产增加30%，达到近54万亿(兆)元人民币。这相当于中国总经济产出的约78%，相当于银行业资产的27.6%。（完）