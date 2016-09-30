上半年末中国银行业对外金融净负债1,400亿美元 较首季降14%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布数据称，上半年末中国银行业对外金融净负债为1,400亿美元，较上季度末的1,619亿美元减少219亿美元或13.53%。
数据并显示，其中人民币净负债2,849亿美元，较上季度末的3,118亿美元减少269亿美元；外币净资产较上季度末减少50亿美元至1,449亿美元，上季度末为1,499亿美元。
在银行业对外金融资产中，存贷款资产5,931亿美元，债券资产743亿美元，股权等其他资产1,106亿美元，分别占银行业对外金融资产的76%、10%和14%。分币种看，人民币资产731亿美元，美元资产5,485亿美元，其他币种资产1,563亿美元，分别占9%、71%和20%。
在银行业对外负债中，存贷款负债4,933亿美元，债券负债1,130亿美元，股权等其他负债3,117亿美元，分别占银行业对外负债的54%、12%和34%。分币种看，人民币负债3,580亿美元，美元负债2,740亿美元，其他币种负债2,859亿美元，分别占39%、30%和31%。
2015年底外管局致函国际清算银行确认中国正式加入国际银行业统计（简称IBS），参加IBS是二十国集团数据缺口动议之一。IBS统计原则与IMF的《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）一致。
今年3月中国首次对外按季度公布中国银行业对外金融资产负债数据；发布中国银行业对外金融资产负债数据有助于反映中国银行业涉外业务运行，以及其资产负债全球摆布情况，对于进一步提高统计数据透明度，加强跨境资金流动和资产负债存量监测具有重要意义。（完）
更多细节，请点选中国外管局网站：www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvI2c_E_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsTdwMDTxMnfz8P50BDA09jiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCACk6Xh-/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/sjjd/node_news_sjjd_store/35a545804e6c578cba68bf985ab0ac06
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。