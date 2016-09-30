上半年末中国银行业对外金融净负债1,400亿美元 较首季降14%

路透上海9月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布数据称，上半年末中国银行业对外金融净负债为1,400亿美元，较上季度末的1,619亿美元减少219亿美元或13.53%。

数据并显示，其中人民币净负债2,849亿美元，较上季度末的3,118亿美元减少269亿美元；外币净资产较上季度末减少50亿美元至1,449亿美元，上季度末为1,499亿美元。

在银行业对外金融资产中，存贷款资产5,931亿美元，债券资产743亿美元，股权等其他资产1,106亿美元，分别占银行业对外金融资产的76%、10%和14%。分币种看，人民币资产731亿美元，美元资产5,485亿美元，其他币种资产1,563亿美元，分别占9%、71%和20%。

在银行业对外负债中，存贷款负债4,933亿美元，债券负债1,130亿美元，股权等其他负债3,117亿美元，分别占银行业对外负债的54%、12%和34%。分币种看，人民币负债3,580亿美元，美元负债2,740亿美元，其他币种负债2,859亿美元，分别占39%、30%和31%。

2015年底外管局致函国际清算银行确认中国正式加入国际银行业统计（简称IBS），参加IBS是二十国集团数据缺口动议之一。IBS统计原则与IMF的《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）一致。

今年3月中国首次对外按季度公布中国银行业对外金融资产负债数据；发布中国银行业对外金融资产负债数据有助于反映中国银行业涉外业务运行，以及其资产负债全球摆布情况，对于进一步提高统计数据透明度，加强跨境资金流动和资产负债存量监测具有重要意义。（完）

更多细节，请点选中国外管局网站：www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvI2c_E_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsTdwMDTxMnfz8P50BDA09jiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCACk6Xh-/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/sjjd/node_news_sjjd_store/35a545804e6c578cba68bf985ab0ac06