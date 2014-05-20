市场洞察：中国同业新规和资产证券化契机

作者 徐永 路透上海5月20日 - 中国监管层部际联席推出金融机构同业业务新规，采用规范会计核算和资本计量的方式，而不是进行规模绝对限制或类似8号文的比例控制，开放心态接纳机构开展同业业务，这种并非简单粗暴的靴子落地，实乃监管方式进步。

但宽标准并非松监管，影子银行性质的同业业务回归本质，未来增量从买入返售项下转移到同业投资项下，将提高银行经营成本并需占用更多风险资产，从而修复银行业不良率存在低估以及资本充足率高估的问题。

而随之而来的资本补充压力，将可能带动包括优先股发行、资产证券化和陆金所模式非标资产转让等业务的发展；盈利压力则将改善现有贷款、同业和债券三大类资产配置的结构，并可能给债券市场带来长远发展契机，但短期而言，利好利率债，对信用债提振可能有限。

具体而言，中国央行、银监会等五个部门上周五联合发布《关于规范金融机构同业业务的通知》（简称127号文），逐项界定了买入返售和同业投资等六类同业投融资业务。

其中最核心也是影响最大的内容，主要来自第五、六条，即将信托受益权等非标准化资产剔除出买入返售业务标的，同时禁止三方或以上交易对手的买返业务，并且买返和同业投资业务，都不得接受显性和隐性的第三方信用担保。

此前，以信托受益权为代表的非标资产，最开始是作为银行理财逃避表内信贷控制的渠道，在银监会8号文出台后，被转移到表内作为同业资产继续存在，并在2013年引致银行间流动性冲击后，增速下降。

欲浏览2012年以来中国同业资产余额和同比增速情况，请点选：link.reuters.com/qyv49v

而非标资产之所以能伪装成为同业资产，从而风险资产权重从100%降低为20%（3个月以上25%），使银行享受类贷款的收益，但资本占用和税收享受同业资产的优惠，就在于引入了一个第三方的银行同业做担保，并在会计科目上玩花样。

127号文在禁止第三方买返业务的同时，推出了新的“同业投资”科目，罕见地没有对投资规模进行绝对或相对地限制，且同业投资的投资范围比买入返售广，真正做到了堵邪门开正门。

这意味着只要愿意且有能力付出资本耗用的代价，且同业负债满足相关集中度的要求，银行的非标业务还是可以继续做下去。

这也是债券市场本周对同业新规最初报以热烈期盼，以为将增加债券需求，但随后情绪渐趋冷静的重要原因，如果非标业务仍然可以继续做下去，对债券就将继续形成挤占，而所谓非标转标的利好也将大打折扣。

以目前1年期AAA中票4.9%的收益率来看，未来资本占用和税收等方面成本，将和7%的非标资产在同一层次，信用债的吸引力有限。

而从债券供给的角度而言，如果新增信用债的需求有限，供给非标转标的节奏可能也不会太乐观，且需注意的是，现有采用非标融资的发行人，本身在债券融资方式上就是有难度的，除非未来债券融资发行人的条件放松，比如此前超短融的发行人范围放宽等或加快PPN(非公开定向债务融资工具)的发展等，而这将有赖现有监管安排的跟进，并将影响债券市场的多层次体系发展。

但也非全无利好，利率债不占用资本，可能会继续利好利率债的投资，信用利差中枢可能会提高；另外部分采用资本管理高级方法的银行，可能中高等级的信用债投资资本可能得到一定缓释，部分增加中高等级信用债的配置。

**资本补充及流动性压力**

不难看出，资本充足率约束力在同业投资新规后得到强化，未来银行业资本补充和资产转让业务可能需求提高，对应现在优先股等融资方式和资产证券化业务。

目前浦发银行(600000.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)已经公告了共超过2,000亿元人民币的优先股筹资计划，可以预期未来优先股的融资可能快速扩容。

至于资产证券化业务，信贷资产证券化业务由于收益有限和程序复杂，发展速度一直处于较为尴尬的状况，但未来银行可能需要在利润、资本和收益之间作出平衡，反而可能激发资产转让的动力。

需要注意的是，平安集团的陆金所模式，作为私募的信贷资产证券化产品，可能比现有由监管层层层审批的公募资产证券化空间更大，此前该所曾表示今年的流量规模会做到1,000亿。

而无论是资产证券化，还是资本约束下同业资产增速的放缓，不容忽视的还有一点，就是对银行体系流动性的影响，同业融资虽然不作为信贷科目，但仍然有货币创造功能，若受限资本成本增速放缓，货币供应量也会伴随有一个收缩的过程，这对现有流动性预期是利空的。

当然也要看到，银监会在此次配套文件中，限制了分支行经营同业业务的权限，这将降低分行各自为政造成的资金波动，且央行一点清算的第二代支付系统正在推广应用，这些也将从需求角度降低对流动性绝对规模的要求。（完）

(审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。