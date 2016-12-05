对资产质量加压估算 银行业消解不良缺口超2万亿元--中诚信国际

路透北京12月5日 - 中国经济增速下行压力不减，加之“去杠杆、去产能”等措施的实质性推进，令中国银行业资产质量备受市场关注。中国评级机构--中诚信国际信用评级周一称，综合测算表内信贷及表内外类信贷，银行业总体不良上限在6.5-8.25万亿元人民币，而利润和拨备吸收风险的能力约4.12万亿，消解不良的缺口超2.38万亿。

中诚信国际金融机构部总经理吕寒在2017年中国市场信用风险年会上称，其将银行业表内信贷、表内类信贷、表外类信贷三个部分作为不良资产估算的总盘子，将银行利润和贷款减值准备之和视作银行可以吸收风险的能力，以估算其消解不良资产的缺口。

具体地，表内信贷方面，因五级分类具有主观性，因此采用较严格的估算方式，将不良和关注类贷款全部放在不良统计中，截至6月末，二者合计余额约4.76万亿。

表内类信贷方面，则主要考察了买入返售、可供出售类金融资产和应收款项投资三个科目；其中，主要集中在应收款项类投资项下及可供出售金融资产的少部分。

“根据所有发债银行、上市银行披露数据及我们自身客户的数据，估算类信贷资产在上述科目里的占比，以此估算全行业的情况。整体看，表内类信贷资产约为14.12万亿，以此为基数，按10%-20%测算，表内类信贷潜在不良数额约在1.41-2.82万亿。”她称。

表外理财方面，截至6月末，整体理财资金为26.28万亿，其中非标占比是16.54%；按非保本理财20.18万亿的规模测算，此处类信贷余额大概在3.34万亿，按10%-20%测算，其潜在不良数额在0.33-0.67万亿。

吕寒称，将上述三方面加总银行业整体不良上限约在6.5-8.25万亿元。同时，以2015年末全行业数据测算，银行利润及拨备消解不良的能力约为4.12万亿，两者间的缺口为2.38-4.13万亿元。

不过，她强调，上述对银行业整体不良的估算存在两方面隐含假设，一是测算是无法做到对所有资产穿透到底，可能存在底层资产是标准化资产而非类信贷；二是对不良损失率有严格的限定条件，即假设所有不良的损失率为100%，“测算可看成加压下面的对银行不良的判断”。

“另外还需要强调，银行业是唯一可公开吸储的金融机构，实质是存贷的中间主体，是银行区别于其他金融机构的特点，从整体来看银行模式可以走下去的核心是制度性的安排，这也是我们在各种压力测试之外必须要考虑的因素。”吕寒称。

中国银监会数据显示，三季度末商业银行不良贷款余额14,939亿元人民币，较上季末增加566亿元；不良贷款率1.76%，比上季末上升0.01个百分点。（完）