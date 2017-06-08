焦点：中国银行业问题资产处置欲速则不达

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
作者 李铮
路透上海6月8日 - “对公贷款的旧资产包卖了快两月了，规模不到十亿，争取在这个月底前卖掉，还在私下到处找人营销，急卖可是没人要呀，无非是价格认知上有分歧。”中国一股份行资产保全部人士对路透称。
尽管债转股和AMC（资产管理公司）政策松绑等一系列支持银行加速消化问题资产的措施频落地，但对于绝大多数银行而言，不良资产仍是横亘在眼前的一道难题，尤其在今年强监管的环境下处置更是困难重重，资产质量好转的曙光也依然微弱。
银行急于剥离不良资产无外乎两个因素：其一，季末时点考核压力，包括MPA(宏观审慎评估)中不良贷款率监管和内部绩效考核等；其二，监管检查力度加大，政策上出表也越来越难，加之广义信贷规模严控下需腾挪信贷规模以投新项目。
一位国有大行浙江省分行对公部总经理向路透表示，规模特别紧张，尤其到季末因MPA管理，银行资产流转动力比较强，但就不良资产以监管不认可的方式出表来说，部分质量很差的包对手方并不愿意要；而假定以两折转出，那就是真正的亏损，需要实打实的利润去消耗。
“（银行）盈利能力也是很弱的，去杠杆后创新业务不好做，现在就说整个盈利新增长点，在哪里还不知道。现在的不良资产处置，很大一部分可以说在徘徊，出于合规压力求赶紧处置，又想通过盈利时间换空间，两者之间做很痛苦选择。”他称。
亦有股份行华北分行公司金融部人士表示，“很难，什么打包？怎么打包？卖给谁？卖多少？都挺麻烦的。”
她并谈到，总行亦要求部分不良资产尽量6月底前卖出去，腾挪规模；储备的项目进行投放，才有存款和利润，完成半年指标，“如果不良资产能卖出去，腾挪的规模我们储备的一个项目就能投出去了。”
**监管严查违规流转信贷资产**
据路透了解，自今年4月开启银行业自查和银监会现场检查以来，违规流转信贷资产仍旧是查出较多的问题之一，包括批量转让个人不良贷款，以修饰报表和隐匿不良为目的非真实转让、或者利用委托清收和远期回购模式转让信贷资产等。
而监管检查的加强对银行加快处置问题资产的影响已清晰可见，比如在各地金融资产交易所，近期尤其是区域性农商行挂牌转让债权明显增多。
华南一家城商行资产保全部主管表示，银行一开始做出表为了自身，因卖给资产管理公司可能亏得多，就以抽屉协议假出表，实际上也是违规的；现在发现监管检查加强，也堵出表业务，清收没有达到预期，那就还不如卖掉。
另有上市银行投行部总经理则指出，“假出表现实能解决问题，抽屉协议有函，有的银行敢接，但资产包打开来看，是要做尽调的，正儿八经地卖，也需要时间的。”
银监会此前发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》提出，各级监管机构要重点关注逾期90天以上贷款与不良贷款比例超过100%、关注类贷款占比较高或增长较快、类信贷及表外资产增长过快的银行业金融机构，重点治理资产风险分类不准确、通过各种手段隐匿或转移不良贷款的行为。
根据银监会披露的公开信息，目前至少已开出15张罚单，包括建行、工行、交行、招行、浦发银行、渤海银行、浙商银行等，由于违规转让非不良贷款或批量转让个人贷款，被处以20万到50万元人民币不等罚款。
**轻装上阵尚需时日**
从各家上市银行已披露的一季报来看，不良率整体企稳，加上江浙等多地不良出现“双降”，资产质量似乎看到了改善的一丝光亮，但银行业总体改善前景仍难言乐观，这在业内仍是共识。
“上半场告一段落了，下半场还没开始，甚至高峰期可能并没有到来。”前述资产保全部主管认为，以前银行掩盖手段多，加上以前没有严格按照贷款分类，藏匿了一大批不良。
在他看来，更为致命的是MPA考核和整体利率上行造成的流动性收缩，“MPA考核要求将表外资产回到表内，表外理财、结构化、衍生品这些复杂的东西太多了，真正底层资产是什么都不清楚，监管对表外底层资产加强检查，会加大不良的爆发。”
银监会数据显示，一季度商业银行不良贷款增速放缓，3月末不良贷款余额1.58万亿元，同比少增504亿元。不过银监会主席郭树清对此曾表示，“大家不能看到这个数字盲目乐观。”
中国央行亦在今年一季度货币政策执行报告中再度明确表态，将进一步摸清风险底数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，加强重点领域风险防控；防范化解银行业不良资产风险，控制不良贷款增量。
前述国有大行对公部总经理认为，下一步不排除新产生几个领域的不良贷款：一是个人按揭，最近两年银行都靠个人按揭上业务，加杠杆比较厉害，包括去年一些首付贷，如果房价有波动，下一步会批量出来；二是汽车消费贷款。
他并指出，现在政府部门也“干不动了”，政府通过贷款和资管基金子公司进去的投资，到期以后下一步都续作不了，在强行去杠杆后成为烂尾工程。政府类融资会不会产生新的风险点？这取决于政策的执行力度了。
目前，去产能去杠杆推进过程中，银行业不良资产增加的压力依旧很大，而债转股仍需要试点，地方资产管理公司的处置能力还有待提升。尽管通过出售不良资产等方式多管齐下处置坏账，但甩掉包袱轻装上阵亦需要宏观经济真正企稳的配合，短期来看改善决不轻松。
正如华融资产一位高管对路透所言，“资产质量的改善是个曲线，不会是个折线，并且会有滞后性，不会有明确的拐点，只不过随着趋势，逐渐渐变。”（完）
(审校 张喜良)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
调查显示，欧元区企业扩张速度在2017年上半年末意外放缓，因欧元区服务业企业扩张速度遽然降低。但通胀仍相对具有韧性，经济整体增速也十分强劲，欧洲央行决策者面临的在短期内缩减超宽松货币政策的压力可能会持续下去。6月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)降至55.7，低于4月及5月触及的2011年4月以来高点56.8。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。