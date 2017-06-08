焦点：中国银行业问题资产处置欲速则不达

作者 李铮

路透上海6月8日 - “对公贷款的旧资产包卖了快两月了，规模不到十亿，争取在这个月底前卖掉，还在私下到处找人营销，急卖可是没人要呀，无非是价格认知上有分歧。”中国一股份行资产保全部人士对路透称。

尽管债转股和AMC（资产管理公司）政策松绑等一系列支持银行加速消化问题资产的措施频落地，但对于绝大多数银行而言，不良资产仍是横亘在眼前的一道难题，尤其在今年强监管的环境下处置更是困难重重，资产质量好转的曙光也依然微弱。

银行急于剥离不良资产无外乎两个因素：其一，季末时点考核压力，包括MPA(宏观审慎评估)中不良贷款率监管和内部绩效考核等；其二，监管检查力度加大，政策上出表也越来越难，加之广义信贷规模严控下需腾挪信贷规模以投新项目。

一位国有大行浙江省分行对公部总经理向路透表示，规模特别紧张，尤其到季末因MPA管理，银行资产流转动力比较强，但就不良资产以监管不认可的方式出表来说，部分质量很差的包对手方并不愿意要；而假定以两折转出，那就是真正的亏损，需要实打实的利润去消耗。

“（银行）盈利能力也是很弱的，去杠杆后创新业务不好做，现在就说整个盈利新增长点，在哪里还不知道。现在的不良资产处置，很大一部分可以说在徘徊，出于合规压力求赶紧处置，又想通过盈利时间换空间，两者之间做很痛苦选择。”他称。

亦有股份行华北分行公司金融部人士表示，“很难，什么打包？怎么打包？卖给谁？卖多少？都挺麻烦的。”

她并谈到，总行亦要求部分不良资产尽量6月底前卖出去，腾挪规模；储备的项目进行投放，才有存款和利润，完成半年指标，“如果不良资产能卖出去，腾挪的规模我们储备的一个项目就能投出去了。”

**监管严查违规流转信贷资产**

据路透了解，自今年4月开启银行业自查和银监会现场检查以来，违规流转信贷资产仍旧是查出较多的问题之一，包括批量转让个人不良贷款，以修饰报表和隐匿不良为目的非真实转让、或者利用委托清收和远期回购模式转让信贷资产等。

而监管检查的加强对银行加快处置问题资产的影响已清晰可见，比如在各地金融资产交易所，近期尤其是区域性农商行挂牌转让债权明显增多。

华南一家城商行资产保全部主管表示，银行一开始做出表为了自身，因卖给资产管理公司可能亏得多，就以抽屉协议假出表，实际上也是违规的；现在发现监管检查加强，也堵出表业务，清收没有达到预期，那就还不如卖掉。

另有上市银行投行部总经理则指出，“假出表现实能解决问题，抽屉协议有函，有的银行敢接，但资产包打开来看，是要做尽调的，正儿八经地卖，也需要时间的。”

银监会此前发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》提出，各级监管机构要重点关注逾期90天以上贷款与不良贷款比例超过100%、关注类贷款占比较高或增长较快、类信贷及表外资产增长过快的银行业金融机构，重点治理资产风险分类不准确、通过各种手段隐匿或转移不良贷款的行为。

根据银监会披露的公开信息，目前至少已开出15张罚单，包括建行、工行、交行、招行、浦发银行、渤海银行、浙商银行等，由于违规转让非不良贷款或批量转让个人贷款，被处以20万到50万元人民币不等罚款。

**轻装上阵尚需时日**

从各家上市银行已披露的一季报来看，不良率整体企稳，加上江浙等多地不良出现“双降”，资产质量似乎看到了改善的一丝光亮，但银行业总体改善前景仍难言乐观，这在业内仍是共识。

“上半场告一段落了，下半场还没开始，甚至高峰期可能并没有到来。”前述资产保全部主管认为，以前银行掩盖手段多，加上以前没有严格按照贷款分类，藏匿了一大批不良。

在他看来，更为致命的是MPA考核和整体利率上行造成的流动性收缩，“MPA考核要求将表外资产回到表内，表外理财、结构化、衍生品这些复杂的东西太多了，真正底层资产是什么都不清楚，监管对表外底层资产加强检查，会加大不良的爆发。”

银监会数据显示，一季度商业银行不良贷款增速放缓，3月末不良贷款余额1.58万亿元，同比少增504亿元。不过银监会主席郭树清对此曾表示，“大家不能看到这个数字盲目乐观。”

中国央行亦在今年一季度货币政策执行报告中再度明确表态，将进一步摸清风险底数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，加强重点领域风险防控；防范化解银行业不良资产风险，控制不良贷款增量。

前述国有大行对公部总经理认为，下一步不排除新产生几个领域的不良贷款：一是个人按揭，最近两年银行都靠个人按揭上业务，加杠杆比较厉害，包括去年一些首付贷，如果房价有波动，下一步会批量出来；二是汽车消费贷款。

他并指出，现在政府部门也“干不动了”，政府通过贷款和资管基金子公司进去的投资，到期以后下一步都续作不了，在强行去杠杆后成为烂尾工程。政府类融资会不会产生新的风险点？这取决于政策的执行力度了。

目前，去产能去杠杆推进过程中，银行业不良资产增加的压力依旧很大，而债转股仍需要试点，地方资产管理公司的处置能力还有待提升。尽管通过出售不良资产等方式多管齐下处置坏账，但甩掉包袱轻装上阵亦需要宏观经济真正企稳的配合，短期来看改善决不轻松。

正如华融资产一位高管对路透所言，“资产质量的改善是个曲线，不会是个折线，并且会有滞后性，不会有明确的拐点，只不过随着趋势，逐渐渐变。”（完）