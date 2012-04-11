民间借贷危情连连 中国金融改革已至险关

* 与金融领域相关的各类案件频频爆发

* 仇杀、外逃、入狱、跳楼情节屡现

* 须反思民间金融问题屡现之根源

* 深化改革与加强监管仍须双管齐下

记者 毕晓雯

路透香港4月11日电---历史总是惊人的相似,每当震惊中外的大案、要案进入频发期,则也预示着改革进入关键期.只不过,上一次是国有银行改革如火如荼;而这一次,则是正在徐徐拉开大幕的民间金融改革.

从去年底温州部分企业主不堪资金链断裂而跑路,到农业银行(1288.HK)(601288.SS)江阴支行行长因身陷民间借贷巨亏而出逃境外,以及最新爆出的山东恒台县政协常委因非法吸存并放贷招杀身之祸...,一幕幕戏剧化情节的背後,显示出新一轮金融改革--民间金融,已至不动不行的险要关口.

"近三十年来,每次出现经济调整和政策调控时,这类事件就会冒出来,这说明民间金融存在的问题从没有从根源上解决."中国交通银行首席经济学家连平认为.

他表示,最新出台的温州市金融综合改革试点是一种很好的尝试,可以为下一轮全国民间金融改革积累经验.但即便是此次温州金融改革获得突破,由於中国地区经济差异很大,仍不意味可在全国推广.

3月8日,江苏省公安厅官方网站发布消息称破获一起重大案件.该消息称,2月29日和3月1日两天,镇江、南京相继发生持枪杀人案,共导致3人死.而案件最终被确定为有预谋的图财杀人案,且为同一犯罪嫌疑人所为.3月5日,犯罪嫌疑人魏某被抓获并从其家中缴获大量赃款.

随後,《人民日报》旗下的《中国经济周刊》进行了跟踪报导,此宗谋杀案的被害主角之一--山东省桓台县政协常委、桓台县浦发投资有限公司法人代表宋佃涛,因远赴镇江追索向魏某提供的5,000万元借款而惨死.而枪声的背後,更牵扯着死者在小小的桓台县,非法吸收的高达2亿多元人民币的公众存款资金.

而据该周刊援引采访人士的话称,2亿多资金涉及的债权人多达600余位,包括政府工作人员、普通居民.

**民间金融改革难于国有银行**

本世纪初,中国开启了国有银行改革大幕,那时的几桩大案至今仍历历在目:曾历任中国银行(601988.SS)(3988.HK)董事长、建设银行(0939.HK)(601939.SS)行长的王雪冰因受贿等数罪并罚,於2002年获有期徒刑12年;紧随其後,则是原建行董事长张恩照受贿400余万元人民币,被判入狱15年;此外,则是涉案金额超过10亿元的原中国银行职员高山,逃命加拿大数年後归案并获刑.

但历经了改制并上市的现代企业制度建设後,中国的银行业则显示出旺盛的生命力.不论是经历了全球金融危机的肆虐,还是正在发酵中的地方政府融资平台隐患,中国银行业至少於目前仍具备着健康的体魄.

中国决策层信奉摸着石头过河,而体制内各家银行改革成功後的良性运作,无疑为民间金融改革的进一步推动,交了有望保证成功的巨额保险金.

"到目前为止,银行业的改革都只涉及到体制内银行,顶层设计出台的政策容易实施."中国农业银行宏观经济分析师付兵涛称,"但民间金融的改革难度更大...,只能以地区试点开始."

中国央行行长周小川近日赴温州调研,表示温州金融综合改革要立足温州实际,鼓励和引导民间资本进入金融服务领域,在把握好方向原则的同时大胆探索.

"对於那些基本具备条件的改革任务,成熟一项,就启动一项,"周小川表示.

中国建设银行研究员赵庆明博士也指出,民间金融改革的确难度很大,监管部门过去几年也不断推出了各类政策.如鼓励发展村镇银行,也是允许民间资金进入的.

"但民间资金进入的积极性并不高...还是受利益驱动吧,更愿意涉足虚拟经济,包括房地产,钱太好赚了."他称.

**民间金融的道德风险**

赵庆明的话,也部分反映了始于温州民间资金链紧张问题背後的原因.中小(微)企业融资难很大的一个原因与其信用状况不透明、不健全有关.在这种情况下,要麽必须用高利贷才能融到钱,要麽必须依靠更多的担保或抵押.

"小微企业融资难是一个全球性的问题,美国相对解决的好一点.根本原因就在於美国的小微企业资信状况透明,一般情况下资产负债表真实可靠.但中国这个问题就比较多."赵庆明称.

而一位放过高利贷的企业主也透露,他本人敢放贷的一个原因在於了解情况."我连他祖宗八代干什麽的都知道,那当然敢放了."

而透过至今为止所发生的案件来看,都与期望获得超额暴利有关.以外逃境外的农行江阴支行行长案情分析,其以高回报为诱饵,以个人名义先後骗取多名亲友借款1亿余元.而据媒体报导,其出逃前疑资金链已断裂,炒期货亏损或是原因之一.

"都想着赚快钱,想着获取高回报...,民间资金的去向就埋下了隐患...,炒房、炒大宗商品、炒金融产品,一旦遇到政策调整,必然会出现风险."赵庆明指出.

因此,专家们也指出,民间金融问题的暴露,并非仅仅是金融垄断这麽简单的原因,更多是经济结构转型的必然产物.而在这种情况下,改革与金融监管并重才是解决问题的根本之道.(完)

--审校 林高丽

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