情景推测：中国银行业调整贷存比的可能路径

2013年11月5日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

路透北京6月6日 - 广为市场关注的调整贷存比以释放商业银行放贷能力的思路终于被监管层正式提及。中国银监会副主席王兆星周五表示，要改进存贷比管理办法，具体细节不久后就会向社会公布。

分析人士则普遍认为，由于75%的存贷比监管要求已写进了银行法，短期内不会改变，但存贷比的分子分母构成则可以很快做出调整，调整的主要思路可以是缩小分子并扩大分母，从而对目前受制于较高贷存比的中小银行相对有利。

在国新办举行的新闻发布会上，王兆星表示，《商业银行法》明确规定存贷比是75%，不能突破。但是当前为了更好地盘活存量，增加资金的有效供给，可以根据情况相应调整存贷比的内容。

分析人士认为，银监会对于存贷比内容的调整，可能有如下几种情景：

情景一：银监会提高存贷比的分母

对于部分以前不可计入一般性存款的资金，重新可计入分母中，增加分母，从而降低存贷比，实质是降低负债的成本率，降低资产端的收益率。

王兆星表示，有一些其他的比较稳定的存款来源，过去可能没有计算在分母中。

情景二：银监会减少存贷比的分子

政策性金融和商业性金融分离管理，政策性贷款（比如：小微贷款、三农贷款等）不纳入75%存贷比监管，减少银行的政策性成本，从而可适度降低这类贷款利率，减低社会平均融资成本。

王兆星表示，中央银行对小微企业、“三农”的专项贷款，不再计入贷款分子中。

银行监管二部主任杨丽平称，银监会通过差异化的监管措施，包括存贷比、包括单列信贷指标等，引导银行业金融机构加强和改进小微企业金融服务。

情景三：银监会不将政策性金融纳入存贷比分子分母考量

王兆星表示，用于支持小微企业发行的金融债券，既不计入到存贷比的分母“存款”中，其发放的贷款也不能计入分子中。

杨丽平称，到目前为止小微企业金融债已经发行了近5,000亿。这近5,000亿小微企业金融债在存贷比当中不计算。（完）

(发稿 李贺; 审校 毕晓雯/杨淑祯)

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