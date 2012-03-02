中国四大行将提高地产贷款审批效率

中国保监会称将严打险资短期炒作 不容许保险被金融大鳄借道藏身（更新版）

路透北京2月22日 - 中国保监会周三称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为；不容许保险被金融大鳄所借道和藏身。