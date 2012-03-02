中国四大行将提高地产贷款审批效率

国美电器预计去年度净利同比下降65-75% 惟下半年明显改善
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
路透北京3月2日电---中国四大国有商业银行表示,要切实改进房地产金融服务,提高贷款审批效率;并积极支持资质良好的开发企业进行普通商品房建设,增加普通商品住房的有效供给.
中国金融时报周五报导称,工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)近日联合召开房地产市场形势座谈会,称要促进房地产市场持续平稳健康发展.
会议表示,将严格执行差别化住房信贷政策,切实满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求,合理权衡定价,在基准利率之内根据风险原则合理定价.
同时,亦需有效防范信贷风险,严格执行个人住房贷款最低首付比例的政策规定.
中国指数研究此前发布报告称,2月中国百城住宅均价环比下跌0.3%,为连续第六个月出现下跌,北京等十大城市均价同比连续第二个月出现下跌.(完)
--发稿 谢衡; 审校 乔艳红
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路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。
路透北京2月22日 - 中国保监会周三称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为；不容许保险被金融大鳄所借道和藏身。