银监会加强银行不良贷款监管--报载

* 银监会加强银行不良贷款监管,应对资产质量变化

* 商业银行关注类贷款余额为1.46万亿元人民币 * 钢铁等行业和出口企业集中地区出现新的风险点

路透上海8月20日电---中国银行业不良贷款上升倾向引起监管层警惕.第一财经日报援引知情人士称,银监会一方面要求银行提高贷款五级分类的准确性;另一方面督促银行加大拨备计提和损失类贷款核销力度.

一财引用银监会数据称,截至今年二季度末,中国商业银行关注类贷款余额为1.46万亿元人民币,环比连续三个季度上升.考虑到关注类贷款的劣变可能,同期1.32万亿元贷款损失准备的威能将被大大稀释.

知情人士称,为应对银行资产质量的变化,监管层采取双管齐下的办法:一方面要求银行提高贷款五级分类的准确性,防止出现不良贷款考核压力导致分类不实的情况;另一方面督促银行加大拨备计提和损失类贷款核销力度,积极应对贷款风险暴露.

中国银监会上周公布,上半年中国银行业净利润同比增逾两成.截至二季度末,银行业不良贷款余额4,564亿元人民币,连续第三个季度上升;而不良贷款率维持在0.9%,与一季度末持平.

事实上,这已经是商业银行不良贷款余额连续三个季度上升.另外,不良贷款余额的上升出现在所有类型的商业银行中,即包括国有大行、股份制银行、城商行、外资银行等各类商业银行.

与往年相比,2012年银行业面临的风险正呈现出新的情况,即除了一直备受关注的房地产贷款、政府融资平台贷款外,一些地区和行业出现了新的风险点.

"与基础设施建设相关的行业,如钢铁、建筑、建材、工程机械制造及基础零部件供应等行业信用风险上升较快,钢贸企业贷款违约现象增多."知情人士透露,"部分出口导向型行业,特别是棉纺、造船、光伏等行业，信用风险也比较突出."

该业内人士还称,今年以来,出口企业较为集中的地区受宏观环境影响较大,信贷资产质量下滑明显,企业担保圈风险暴露增多,部分民间融资风险向银行业传导.

根据贷款五级分类原则,商业银行需依据借款人的实际还款能力进行贷款质量的五级分类,即按风险程度将贷款划分为五类:正常、关注、次级、可疑、损失，後三种为不良贷款.

所谓关注类贷款,是介於正常类贷款和不良贷款中间的一类贷款,如其发生"劣变",将成为不良贷款,进而冲击银行资产质量.像逾期贷款一样,关注类贷款的增加,也往往被视为资产质量异动的预警.

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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