中国银监会将修改对信托公司评级办法--报道

路透北京12月20日 -新华网周四引述中国银监会非银部副巡视员闵路浩称，将修改完善对信托公司的监管评级办法，对目前68家信托公司进行监管评级分类，对不同的公司实行差异化的牌照制度，不同类型的公司允许经营的业务范围将会有所区别。

报道并称，通过上述监管评级办法，未来至少要将信托公司分成最好类、发展类和成长类，分别可做的业务包括所有业务以及创新业务、市场上的成熟业务和基础类业务。

且未来信托业要建立八项机制，包括，完善的公司治理机制，产品登记制度，分类监管、分级经营机制，以净资本管理为基础的资本约束机制，社会责任机制，以生前遗嘱计划为核心的恢复与处置机制，行业稳定机制和监管评价机制。

上海证券报周五报道引述闵路浩的话称，目前信托行业发生系统性、区域性风险的可能性很小，但监管机构将牢牢盯住市场的变化，防范单体项目出现的风险。

他认为，从数字上看，房地产信托出现风险的概率不大。加之有些信托公司的大股东接盘了一些房地产项目，这也大大增强了信托公司处理风险的能力。

“信托公司有一个特点，对抵质押物都非常重视，而且抵质押率都比较低。按照我们每年做的压力测试，房地产市场价格的正常波动不会影响信托项目的兑付。”他说。

数据显示，截至2013年11月末，信托资产总规模已达到10.67万亿元，已成为仅次于银行业的第二大金融子行业。(完)

(发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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