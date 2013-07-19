中国银监会官员称利率市场化等促银行加快创新 但严禁“脱实向虚”

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透上海7月19日 - 中国银监会创新监管部主任王岩岫指出，银行资本压力、利率市场化等因素都促使商业银行加快创新的步伐，当前银行业面临风险依然严峻。但是未来商业银行创新须有利于服务经济实体，严禁“脱实向虚”。
中国证券报周五援引他的话表示，前期银行间市场“钱荒”没有达到非常严重的程度，不过是小小的压力测试。目前中国银行业金融机构的存款准备金很高，而且还有银行拨备，完全可以应付现有的流动性。
他强调，未来商业银行创新必须遵守四项准则。第一，银行创新服务必须有利于服务经济实体，严禁“脱实向虚”，过度放大杠杆率；第二，对金融衍生品的开发利用必须是在银行可控，风险能承受的范围内；第三，创新不能以牺牲金融消费者权益为代价，产品必须遵循简单、实用、透明的原则；第四，创新必须与银行自身风险管理能力相匹配，不能简单照搬和模仿。
他还透露，截至6月末，中国人民币理财资金余额已达9.85万亿元人民币。（完）
(发稿 林琦； 审校 林高丽)
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