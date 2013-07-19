中国银监会官员称利率市场化等促银行加快创新 但严禁“脱实向虚”

中国证券报周五援引他的话表示，前期银行间市场“钱荒”没有达到非常严重的程度，不过是小小的压力测试。目前中国银行业金融机构的存款准备金很高，而且还有银行拨备，完全可以应付现有的流动性。

他强调，未来商业银行创新必须遵守四项准则。第一，银行创新服务必须有利于服务经济实体，严禁“脱实向虚”，过度放大杠杆率；第二，对金融衍生品的开发利用必须是在银行可控，风险能承受的范围内；第三，创新不能以牺牲金融消费者权益为代价，产品必须遵循简单、实用、透明的原则；第四，创新必须与银行自身风险管理能力相匹配，不能简单照搬和模仿。