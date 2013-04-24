自营变代销 中国银行业理财新规漏洞待补

* 规避8号文，银行理财自营变代销

* “影子银行”控制存监管漏洞

* 理财市场格局或发生变化

作者 徐永

路透上海4月24日 - “不要低估中国金融行业的变通能力。”在银监会出台规范银行理财投资业务的8号文后，业内关于做大分母，创新债券类投资的套利手册开始流行；而银行角色从自营理财向代销渠道的转变，亦表明旨在控制“影子银行”的监管新规仍有漏洞待补。

业内人士分析指出，通过信托、券商资管、基金子公司等直接投资非标准化债权资产，银行占据的理财份额将可能出现部分分流。更重要的是，除了信托公司外，券商及基金公司开展此类业务将不受银监会监管约束，而是受证监会对管辖机构投资“非标”态度的直接影响。如果这种分流的规模足够大，还会引发理财市场机构格局变化。

“既然8号文的比例限制针对银行的自营理财投资，如果将来不走理财资金委托通道模式，而是由券商定向资管或者基金子公司直接来发行，银行只做代销或推介呢，这将不受8号文的限制。”相关理财资深人士表示。

有多年银行理财业务管理经验的摩山投资董事长严骏伟认为，总体而言，多数大型银行受8号文相关比例限制的影响不是太大。如果部分理财形式上从银行理财转向券商定向资管或者基金子公司，银行的理财业务可能会受一定影响，但市场存在刚性投资需求，总体银行理财市场规模料不会有明显下降。

然中小型银行在非标控制上的压力，以及大型银行的原始信贷冲动，都令自营变代销后当前存在的政策漏洞难以忽视。

中国银监会3月底发文要求规范商业银行理财产品投资运作(8号文)，要求理财资金投资非标准化债权资产的余额在任何时点均以理财产品余额的35%与商业银行上一年度审计报告披露总资产的4%之间孰低者为上限。该文件在业界反响很大，认为将限制银行理财业务发展，但目前尚难计算其具体影响。

**角色变化**

自营变代销的关键之处在于，作为一部规范银行理财投资运作的规定，如果资金根本不进银行理财资金池，银行角色将没有“投资”这个环节，而在代销业务上，银监会并无类似8号文的比例限制。

尽管上海银监局近日下发了《关于加强商业银行代销业务管理的通知》，要求银行规范代销环节具体操作，切实保护银行业消费者的权益，但银监局相关人士昨日在新闻发布会后对路透坦承，此次通知出台针对的是对个人销售或推介，非本行发行的，有投资风险的产品，并非直接针对8号文。

此前部分银行因为理财销售过程中误导销售和“飞单”频发(银行工作人员私下销售非本行发行或代销理财产品）而使纠纷不断，上海银监局希望优化当地的市场环境，培育上海全国财富管理中心的地位。

上述上海银监局人士并指出，若8号文后，部分理财“自营变代销”，目前适用的监管规定有8号文中涉及的两项内容，即“商业银行代销代理其他机构发行的产品投资于非标准化债权资产或股权性资产的，必须由商业银行总行审核批准。”以及“商业银行不得为非标准化债权资产或股权性资产融资提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺。”

“如果这两项合规，银行理财资金又没有进银行的资金池，监管部门能做的就只有规范代销业务，更进一步的规范就超出监管范围了。”该人士表示。

中国银监会周三最新强调，今年守住不发生系统性和区域性风险底线是首要任务，将加强对理财产品的监管，严控表外业务关联风险，严格监管理财产品设计、销售和资金投向。

**格局谋变**

不过，在证监会此前出台的针对证券公司资产管理业务和基金子公司业务的相关规定中，显然还未有类似的针对“非标”投资进行比例限制的相关内容，而一些机构已是摩拳擦掌。

由于代销业务利润贡献相比自营理财可能下降，需要总行审批以及同业竞争等因素，部分市场人士因此预期银行合作意愿将不强，券商基金可切分的理财规模也将不会很大；不过银行系的基金子公司或者券商定向资管将基本没有这些顾虑，从而可能在“自营变代销”过程中占得先机，并成为银行系投资非标的新主力。

近日在北京成立的民生加银资产管理公司，据了解筹备期通过和民生银行(1988.HK)(600016.SS)总行及亚洲金融合作联盟等机构合作，项目储备规模已超过千亿元，立项规模超600亿元，业务类型涵盖委贷、票据、股权质押、定增、资产收益权、股权投资等方面。

而据上海券商资管人士介绍，即使“自营变代销”，由于银行仍然强势地占有渠道优势，因此不排除实际业务分成部分不止于代销费，原来作为通道的券商基金等机构仍然扮演着通道角色，银行理财或不会过分削弱。

当然，自营变代销的角色转变，不仅关系理财市场机构格局，由于信贷和社会融资规模的监管主要来自央行和银监会，券商基金等通道通过投资非标等形式变相提供融资类业务，还关系表外信贷及影子银行风险的延伸，这将使未来证监会的态度及监管机构之间如何协调备受关注。

“确实要看监管层的态度，”深圳一位券商固定收益负责人认为，“从趋势上来说，券商、基金子公司在理财市场提高市场份额，应该不是什么坏事，可以将银行理财领域积聚的风险部分转移出来，对商业银行未必不是好事。”(完)

(审校 张喜良)

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