综述：中资银行业绩急踩刹车 进入不良风险缓释区请系好安全带

作者 李贺

路透北京4月1日 - 中国四大国有银行2015年报披露落幕，净利润增速无一例外大幅放缓甚至接近零增长，不良贷款率则升势不改。逆周期的资产质量恶化急需利润输血，但偏偏又赶上国有银行遇到宏观、货币和监管政策的影响，利润增长被挤压，而未来能否保持正增长也难下结论。

不良贷款持续攀升并不出意外，市场更寄望于不良资产证券化(ABS)、债转股等创新型手段带来“惊喜”；但新手段或杯水车薪或远水难解近渴，银行仍无法回避以核销、转出等更加传统的方式处置不良资产，这也勉励大行们在夹缝中寻求新的增长空间。

“今年利润争取正增长，但是挑战比较大，存在很多不确定性，今年去产能和去杠杆政策正在研究和推出的过程中，还要看政策落地的幅度，以及银行资产减值的准备，争取在合理拨备下保证正增长。”中国第二大银行--建设银行(601939.SS)行长王祖继在业绩会上坦言。

对于利润的谨慎预期并不是一家之言，中国最大银行--工商银行(601398.SS)行长易会满在业绩说明会上亦称，2016年利润增长是正是负还很难下结论，可能要取决于内部和外部两方面的因素。

他进一步指出，外部因素主要取决于宏观经济发展情况，以及国家有关政策的实施，包括利率政策、营改增等方面；而内部影响因素则取决于风控管理等，“完成全年利润的计划需要‘天帮忙、人努力’。”

年报显示，四大行去年净利增速均大幅放缓，其中增幅最高的中国银行(601988.SS)也仅有0.74%，农业银行(601288.SS)和工行净利则分别增长0.62%和0.5%，而建行增速更是低至0.14%。

四大行过去两年净利增速及不良贷款率比较：

2015年净利增速 2014年净利增速 2015年末不良率 2014年末不良率

工商银行 0.5% 5% 1.5% 1.13%

建设银行 0.14% 6.14% 1.58% 1.19%

农业银行 0.62% 7.9% 2.39% 1.54%

中国银行 0.74% 8.08% 1.43% 1.18%

在营收的大头利息收入上，去年利率市场化和多次降息影响较为明显，且影响还会继续显现。易会满表示，今年不考虑新政策出台预计净息差收窄20个基点，这会对盈利带来一定影响；而建行高管亦预计，今年净息差还会下降，幅度与去年差不多，之后利率市场化影响就基本全部反应了。

政策性因素对于收入和利润的影响体现在债券投资上。几位大行人士对路透表示，地方债的投资占用了资本以及债券配置的额度，去年相对高收益的信用债投资受到挤压。如建行年报显示，去年加大债券投资力度，债券投资平均余额较上年增长14.15%，但同时利率因素对于债券投资利息收入贡献为负值。

除了利息收入，非息收入亦受到监管政策的挤压。易会满表示，小微是银行服务的重要领域，去年工行取消了所有涉及小微企业收费，目前小微企业除了贷款利息支出，在工行不会有其他费用负担。

交银国际研究报告显示，建行去年手续费及佣金收入增长4.62%，增速较前三季度下降1.2个百分点；占营业净收入比重18.76%，同比下降0.26个百分点；而中行去年手续费佣金净收入增速也受监管影响较大，同比增长1.28%，营收占比19.48%，同比下降0.5个百分点。

**不良处置难有“惊喜”**

四大行去年皆出现不良资产双升局面。此前，有关不良资产证券化和债转股等消息不断，这些创新手段不仅可加速不良处置减轻监管指标压力，也可避免批量转让的高折价，还不必全部核销冲抵利润，给市场带来无限遐想。

不过，对此无论是大行高管还是业内资深人士都有不同看法。对于试点期的不良ABS，易会满表示，工行目前正在选试点分行做不良贷款企业的组包，争取下半年推出，而工行不良ABS的规模不大就几十亿元。

多位业内人士向路透表示，工行的不良资产证券化已经在操作，不过尚处于项目早期；而进度相对较快的中行不良ABS项目，虽已经过银监会的备案阶段，但该项目金额较小，且入池基础资产笔数不多，尽调相对简单。

而投资人的认可度也是个问题。一位金融机构投资经理坦言，有的潜在投资人和中行不良ABS项目方沟通当中，就希望次级部分的投资人能够承担更多的风险。

目前看，几家试点操作不良ABS的大行初期项目额度都不大，对于自身存量不良资产的处置杯水车薪；而对于债转股的方式，各大银行也不认为是短期可以落地的解决方案，又是远水难解近渴。

王祖继表示，债转股政策在研究中，包括央行和发改委在进行讨论，但没有在银行层面细化，具体实施还要看国家去杠杆的形式；工行董事长姜建清指出，债转股也是解决不良资产的方法之一，要本着市场化、商业化与法制化原则稳妥开展，但有关细则还不是很明确，没有下来。

相比之下，传统方式还是解决资产质量问题的最有效方式。姜建清介绍，工行去年动用600亿元人民币，解决不良资产规模1,700-1,800亿元；农行高管则表示，去年该行共处置800亿元不良资产，其中现金清收300亿元，核销200余亿元，以及打包出售250亿元。

另据交银国际报告，中行去年综合采用重组盘活、现金清收、批量处置、核销等多种措施化解不良，境内分行全年共化解不良资产1,044亿元，同比增加328亿元。

**或有积极迹象**

主要指标看，四大行去年的业绩几无亮点，但是积极的迹象也孕育其中。建行董事长王洪章在业绩会上的表态颇有暖意。他指出，2015年不良资产的新暴露额已经见顶，今年不良暴露的额度会小于去年；而去年核销和批量转让不良的额度也见顶了，今年核销不良对拨备的消耗会小于去年。

交银国际测算，建行去年全年不良净生成率0.93%，较前三个季度均有所上升，但相比同业仍处较低水平；其年末逾期贷款占比1.65%，较半年末下降0.34个百分点，其中逾期三个月以内贷款余额较半年末下降9.2%。

作为不良贷款前瞻信号的逾期贷款，发生的变化在其他大行业绩中也有体现。工行年报显示，该行去年末逾期三个月以上贷款与不良贷款占比为90.7%，较半年末下降4个百分点，从逾期角度看，不良划分更加严格。

四大行不良贷款率的攀升除了逆周期风险加速暴露之外，也有确认更加严格的原因。一位国有大行人士指出，之前监管层考虑的对部分银行降低其150%的拨备覆盖率监管指标也是有条件的；此前高拨备部分是由于商业银行“藏”了真实不良情况，而降低拨备率红线要求银行之前先充分暴露风险。

因此，利润创造能力仍是商业银行发展和风险处置的核心问题。对于去年净息差降幅较大，农行高管称，这是由于该行同业资产占比较高，其利率降幅比贷款降幅更大，且大企业信贷占比高；而负债端，该行积累的高成本负债较多，阻碍了负债成本下降。

农行并表示，未来将采取一系列应对措施从两端着手增加收益率，要加强存款成本管控，加快消化历史遗留高成本负债，协议存款到期不续做，压降结构性存款，对存款利率上浮设定上限；并提升贷款定价，提升投融资业务收益率等。

中行管理层展望今年时亦强调，贷款定价水平将更加市场化，并增加海外资产配置支撑净息差；同时控制负债成本，加强主动负债的管理，强化全球现金管理等。（完）