综述：中资银行业绩急踩刹车 进入不良风险缓释区请系好安全带

《路透早报》--1月18日
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
作者 李贺
路透北京4月1日 - 中国四大国有银行2015年报披露落幕，净利润增速无一例外大幅放缓甚至接近零增长，不良贷款率则升势不改。逆周期的资产质量恶化急需利润输血，但偏偏又赶上国有银行遇到宏观、货币和监管政策的影响，利润增长被挤压，而未来能否保持正增长也难下结论。
不良贷款持续攀升并不出意外，市场更寄望于不良资产证券化(ABS)、债转股等创新型手段带来“惊喜”；但新手段或杯水车薪或远水难解近渴，银行仍无法回避以核销、转出等更加传统的方式处置不良资产，这也勉励大行们在夹缝中寻求新的增长空间。
“今年利润争取正增长，但是挑战比较大，存在很多不确定性，今年去产能和去杠杆政策正在研究和推出的过程中，还要看政策落地的幅度，以及银行资产减值的准备，争取在合理拨备下保证正增长。”中国第二大银行--建设银行(601939.SS)行长王祖继在业绩会上坦言。
对于利润的谨慎预期并不是一家之言，中国最大银行--工商银行(601398.SS)行长易会满在业绩说明会上亦称，2016年利润增长是正是负还很难下结论，可能要取决于内部和外部两方面的因素。
他进一步指出，外部因素主要取决于宏观经济发展情况，以及国家有关政策的实施，包括利率政策、营改增等方面；而内部影响因素则取决于风控管理等，“完成全年利润的计划需要‘天帮忙、人努力’。”
年报显示，四大行去年净利增速均大幅放缓，其中增幅最高的中国银行(601988.SS)也仅有0.74%，农业银行(601288.SS)和工行净利则分别增长0.62%和0.5%，而建行增速更是低至0.14%。
四大行过去两年净利增速及不良贷款率比较：
2015年净利增速 2014年净利增速 2015年末不良率 2014年末不良率
工商银行 0.5% 5% 1.5% 1.13%
建设银行 0.14% 6.14% 1.58% 1.19%
农业银行 0.62% 7.9% 2.39% 1.54%
中国银行 0.74% 8.08% 1.43% 1.18%
在营收的大头利息收入上，去年利率市场化和多次降息影响较为明显，且影响还会继续显现。易会满表示，今年不考虑新政策出台预计净息差收窄20个基点，这会对盈利带来一定影响；而建行高管亦预计，今年净息差还会下降，幅度与去年差不多，之后利率市场化影响就基本全部反应了。
政策性因素对于收入和利润的影响体现在债券投资上。几位大行人士对路透表示，地方债的投资占用了资本以及债券配置的额度，去年相对高收益的信用债投资受到挤压。如建行年报显示，去年加大债券投资力度，债券投资平均余额较上年增长14.15%，但同时利率因素对于债券投资利息收入贡献为负值。
除了利息收入，非息收入亦受到监管政策的挤压。易会满表示，小微是银行服务的重要领域，去年工行取消了所有涉及小微企业收费，目前小微企业除了贷款利息支出，在工行不会有其他费用负担。
交银国际研究报告显示，建行去年手续费及佣金收入增长4.62%，增速较前三季度下降1.2个百分点；占营业净收入比重18.76%，同比下降0.26个百分点；而中行去年手续费佣金净收入增速也受监管影响较大，同比增长1.28%，营收占比19.48%，同比下降0.5个百分点。
**不良处置难有“惊喜”**
四大行去年皆出现不良资产双升局面。此前，有关不良资产证券化和债转股等消息不断，这些创新手段不仅可加速不良处置减轻监管指标压力，也可避免批量转让的高折价，还不必全部核销冲抵利润，给市场带来无限遐想。
不过，对此无论是大行高管还是业内资深人士都有不同看法。对于试点期的不良ABS，易会满表示，工行目前正在选试点分行做不良贷款企业的组包，争取下半年推出，而工行不良ABS的规模不大就几十亿元。
多位业内人士向路透表示，工行的不良资产证券化已经在操作，不过尚处于项目早期；而进度相对较快的中行不良ABS项目，虽已经过银监会的备案阶段，但该项目金额较小，且入池基础资产笔数不多，尽调相对简单。
而投资人的认可度也是个问题。一位金融机构投资经理坦言，有的潜在投资人和中行不良ABS项目方沟通当中，就希望次级部分的投资人能够承担更多的风险。
目前看，几家试点操作不良ABS的大行初期项目额度都不大，对于自身存量不良资产的处置杯水车薪；而对于债转股的方式，各大银行也不认为是短期可以落地的解决方案，又是远水难解近渴。
王祖继表示，债转股政策在研究中，包括央行和发改委在进行讨论，但没有在银行层面细化，具体实施还要看国家去杠杆的形式；工行董事长姜建清指出，债转股也是解决不良资产的方法之一，要本着市场化、商业化与法制化原则稳妥开展，但有关细则还不是很明确，没有下来。
相比之下，传统方式还是解决资产质量问题的最有效方式。姜建清介绍，工行去年动用600亿元人民币，解决不良资产规模1,700-1,800亿元；农行高管则表示，去年该行共处置800亿元不良资产，其中现金清收300亿元，核销200余亿元，以及打包出售250亿元。
另据交银国际报告，中行去年综合采用重组盘活、现金清收、批量处置、核销等多种措施化解不良，境内分行全年共化解不良资产1,044亿元，同比增加328亿元。
**或有积极迹象**
主要指标看，四大行去年的业绩几无亮点，但是积极的迹象也孕育其中。建行董事长王洪章在业绩会上的表态颇有暖意。他指出，2015年不良资产的新暴露额已经见顶，今年不良暴露的额度会小于去年；而去年核销和批量转让不良的额度也见顶了，今年核销不良对拨备的消耗会小于去年。
交银国际测算，建行去年全年不良净生成率0.93%，较前三个季度均有所上升，但相比同业仍处较低水平；其年末逾期贷款占比1.65%，较半年末下降0.34个百分点，其中逾期三个月以内贷款余额较半年末下降9.2%。
作为不良贷款前瞻信号的逾期贷款，发生的变化在其他大行业绩中也有体现。工行年报显示，该行去年末逾期三个月以上贷款与不良贷款占比为90.7%，较半年末下降4个百分点，从逾期角度看，不良划分更加严格。
四大行不良贷款率的攀升除了逆周期风险加速暴露之外，也有确认更加严格的原因。一位国有大行人士指出，之前监管层考虑的对部分银行降低其150%的拨备覆盖率监管指标也是有条件的；此前高拨备部分是由于商业银行“藏”了真实不良情况，而降低拨备率红线要求银行之前先充分暴露风险。
因此，利润创造能力仍是商业银行发展和风险处置的核心问题。对于去年净息差降幅较大，农行高管称，这是由于该行同业资产占比较高，其利率降幅比贷款降幅更大，且大企业信贷占比高；而负债端，该行积累的高成本负债较多，阻碍了负债成本下降。
农行并表示，未来将采取一系列应对措施从两端着手增加收益率，要加强存款成本管控，加快消化历史遗留高成本负债，协议存款到期不续做，压降结构性存款，对存款利率上浮设定上限；并提升贷款定价，提升投融资业务收益率等。
中行管理层展望今年时亦强调，贷款定价水平将更加市场化，并增加海外资产配置支撑净息差；同时控制负债成本，加强主动负债的管理，强化全球现金管理等。（完）
(审校 张喜良)
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲时积极倡导自由贸易，其讲话凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。