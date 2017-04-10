中国银行业风险防控监管措施出炉 全面摸清风险底数进行中

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路透北京4月10日 - 在金融防风险、去杠杆的大背景下，中国银监会出炉银行业风险防控工作指导意见，涵盖银行业十大主要风险类别，这与之前3月初路透报导银监会开展信用风险专项排查一脉相承，监管层意在全面摸清风险底数，为今后银行业的监管推进提供基础。

系列摸清风险底数的行动还在进行，另有消息人士指出，银监会近期还决定在银行业金融机构全面开展“监管套利、空转套利、关联套利”的三套利专项治理工作，以引导银行业归回本源、专注主业、规范经营行为并有效防范风险。

银监会网站周一发布关于银行业风险防控工作的指导意见，明确银行业风险防控的重点领域，既包括信用风险、流动性风险、房地产领域风险、地方政府债务违约风险等传统领域风险，又包括债券波动风险、交叉金融产品风险、互联网金融风险、外部冲击风险等非传统领域风险，基本涵盖了银行业风险的主要类别。

“目的是督促银行业金融机构切实处置一批重点风险点，消除一批风险隐患，在严守不发生系统性风险底线的同时，进一步提升风险管理水平，”银监会有关负责人在答记者问中称。

大行金融市场部人士指出，监管部门主动要求金融机构降杠杆，把池子里的水放走了，风险肯定是要暴露的，防控风险就变得理所应当。在去杠杆的基调下，大行作为资金拆出方会收缩同业授信的规模。

华创证券银行分析师张明也指出，市场利率飙到这么高，金融机构自己在去杠杆，中小银行同业存单甚至发行到5%以上，应理性的减少资产负债规模。

“最近各地银监局都在信用风险专项排查督导，三违反专项治理检查，三套利以及四不当专项检查等现场监管检查工作。”一位接近银监会的消息人士透露。

而上述三套利专项治理工作是针对当前各银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题开展的。

三套利专项治理主要包括机构自查和监管检查，检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延。

“各银监局在今年实施的所有检查项目中，都应全面落实‘三套利’专项治理工作的检查要点。”消息人士指出。

**全面摸清风险底数**

银监会出炉的意见指出，要求加强银行业风险防控工作，把防控金融风险放到更加重要的位置，切实防范化解银行业当前面临的突出风险，严守不发生系统性风险底线。

以下为银监会有关负责人在答记者问中明确银行应重点防控的十大风险类型及主要要求，基本涵盖银行业主要的风险类别。

--加强信用风险管控，要求银行业金融机构摸清风险底数，落实信贷及类信贷资产的分类标准和操作流程，真实、准确和动态地反映资产风险状况；加强统一授信、统一管理，加强新增授信客户风险评估，严格不同层级的审批权限。

--完善流动性风险治理体系，要求银行业金融机构完善风险监测覆盖，加强重点机构管控，创新风险防控手段，定期开展压力测试，完善流动性风险应对预案，提前做好应对准备。

--加强债券投资业务管理，要求银行业金融机构健全债券交易内控制度，强化债券业务集中管理机制，加强债券风险监测防控，严格控制投资杠杆。

--强化同业业务整治，从控制业务增量、做实穿透管理、消化存量风险、严查违规行为等方面明确监管要求。

--规范银行理财和代销业务，要求银行业金融机构加强理财业务风险管控，规范银行理财产品设计，加强金融消费者保护，审慎开展代销业务。

--防范房地产领域风险，要求分类实施房地产信贷调控，强化房地产风险管控，加强房地产押品管理。

--加强地方政府债务风险管控，要求银行业金融机构严格落实相关法律法规，强化融资平台风险管控，规范开展新型业务模式，加强对高风险区域的风险防控。

--稳妥推进互联网金融风险治理，要求持续推进网络借贷平台（P2P）风险专项整治，做好校园网贷、“现金贷”业务的清理整顿工作。

--加强外部冲击风险监测，要求重点防范跨境业务风险和社会金融风险，严厉打击非法集资，防止民间金融风险向银行业传递。

--其他风险防控，要求银行业金融机构加强案件风险防范，强化信息科技风险防控，加强预期管理，维护银行业经营稳定。

银监会主席助理杨家才上周五称，今年将在制度建设、新设机构股东及股权、现场风险等方面加强监管；并严查银行业金融机构对宏观和监管政策执行力。（完）

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