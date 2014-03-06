杨凯生：中国银行业具有足够的风险抵补能力

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京3月6日 -中国银监会特邀顾问、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)原行长杨凯生周四表示，目前中国银行业的整体风险完全可控，即使未来不良资产上升，亦有足够的风险抵补能力，可覆盖不良贷款的损失。
他在北京参加“两会”（人大和政协会议）时并称，互联网金融的出现有历史的必然性，但要健康发展就必须加强监管和规范；若不能统筹协调监管机制，日后发生风险的概率就会增加。
“中国银行业的风险要重视，但不能简单的唱衰，这种说法缺乏数据支撑。”杨凯生说。
他表示，中国银行业目前不良贷款率只有约1%，明显低于国际着名大银行的平均不良率。同时，中国银行业的拨备覆盖率已经达到250%左右，抵御、消化可预见或不可预见损失的能力亦较强。
中国银监会此前发布统计数据显示，截至2013年末中国商业银行不良贷款率1.00%，不良贷款余额为5,921亿元人民币，两项指标持续“双升”。
杨凯生称，目前中国银行业的资金来源当中，存款资金占比约八成。几家大型银行，同业融资基本仅占资金来源的4.5%左右，“从这些数字我们可以看到，中国银行业的流动性是没有什么太大问题的。”
他并认为，在传统商业银行的利率还受管制的现实情况下，如果互联网金融的利率可以比商业银行更灵活，就应该出台成文的规定，让整个市场对此有所了解。
“如果各行其是的时间持续太长，出问题的几率就要增加，对金融市场的稳定性的影响就会加大，这对金融业、以及互联网金融自身的健康发展可能都不利。”他说。
中国国务院周三在向“两会”提交的政府工作报告中称，要促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制，密切监测跨境资本流动，守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。
中国银监会此前聘请银行业资深专家、工行原行长杨凯生为特邀顾问。这是银监会首次聘请国内银行专家为特邀顾问。（完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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