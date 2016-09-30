中国银行业全面风险管理指引发布 建议建立风险限额等--银监会

路透北京9月30日 - 中国银监会周五公布“银行业金融机构全面风险管理指引”，规定银行业应制定定性和定量指标并重的书面风险偏好，并建立风险限额设定、限额调整、超限额报告和处理制度。

银监会网站发布有关负责人就“指引”答记者问称，在风险限额临近监管指标限额时，银行业金融机构应当启动相应的纠正措施和报告程序，采取必要的风险分散措施，并向银行业监督管理机构报告。

据介绍，“指引”采用了风险管理“三道防线”的理念，强调银行业金融机构董事会承担全面风险管理的最终责任。银行业金融机构监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

该负责人表示，中国银行业风险管理缺乏统领性规制，有必要制定关于全面风险管理的审慎规制，为银行建立完善的全面风险管理体系提供政策依据和指导。

全面风险管理应当覆盖各个业务条线，包括本外币、表内外、境内外业务；覆盖所有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。

该指引适用范围明确为中国境内设立的银行业金融机构，经银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构参照本指引执行。对规模较大或业务复杂的银行业金融机构提出设立风险总监（首席风险官）的要求。

银监会称，指引是在现有各类审慎监管规则基础上，银监会参照巴塞尔银行委员会《有效银行监管核心原则》的基本要求，形成了中国银行业全面风险管理的统领性、综合性规则。

银监会今年7月曾发布指引征求意见稿，当时提出银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，并制定风险限额管理的政策和程序；同时，建立压力测试体系和防火墙制度。[nL4S19S2FS]（完）

欲览详情，请点选银监会网站：here