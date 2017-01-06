中国银行业估值水平被低估 风险仍在可控范围之内--摩根士丹利

路透北京1月5日 - 大型投行摩根士丹利中国金融行业分析师徐然周四表示，从目前银行业的风险和其盈利水平来讲,中国银行业估值水平是低估的。

他在对今年中国金融业形势分析及展望时称，中国银行业不良贷款率虽未见顶但仍处于比较合适的区间，且金融业债务问题总体被市场有所高估，中国工业产能和经济调整比预期的好，这为资本市场风险的管控打下了一定的基础。

“银行的投资价值还是有的，首先股息比较稳定。”他并表示，中国金融市场透明度上升，监管环境改善将给大银行的股息带来一定保证，不过近两年银行业信贷增长速度超过了实体经济需求。

徐然认为，当前银行业面临的过剩产能、制造业、贸易链等方面的信贷风险有明显改善，不过近两年相对宽松的环境令资本市场杠杆上升较快，风险有所增加，但目前仍在可控范围之内。

分析人士认为，随着宏观经济运行情况的改善，以及债转股和不良资产证券化(ABS)等工作推进，不良贷款上升势头有望趋缓。不过，尽管银行资产质量出现一定程度的向好，但现在判断不良贷款率见顶可能还为时尚早。（完）