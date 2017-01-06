中国银行业估值水平被低估 风险仍在可控范围之内--摩根士丹利

穆迪下调中国评级客观依据不足 中国总体负债水平不高--交行
路透北京5月24日 - 针对国际评级机构穆迪周三下调中国主权信用评级，中国交通银行金融研究中心发布报告称，下调评级客观依据不足，中国经济体总体负债水平不高。负债主要是内债，对外风险很低；各部门债务压力不大，负债水平大幅上升可能性较小。
路透北京1月5日 - 大型投行摩根士丹利中国金融行业分析师徐然周四表示，从目前银行业的风险和其盈利水平来讲,中国银行业估值水平是低估的。
他在对今年中国金融业形势分析及展望时称，中国银行业不良贷款率虽未见顶但仍处于比较合适的区间，且金融业债务问题总体被市场有所高估，中国工业产能和经济调整比预期的好，这为资本市场风险的管控打下了一定的基础。
“银行的投资价值还是有的，首先股息比较稳定。”他并表示，中国金融市场透明度上升，监管环境改善将给大银行的股息带来一定保证，不过近两年银行业信贷增长速度超过了实体经济需求。
徐然认为，当前银行业面临的过剩产能、制造业、贸易链等方面的信贷风险有明显改善，不过近两年相对宽松的环境令资本市场杠杆上升较快，风险有所增加，但目前仍在可控范围之内。
分析人士认为，随着宏观经济运行情况的改善，以及债转股和不良资产证券化(ABS)等工作推进，不良贷款上升势头有望趋缓。不过，尽管银行资产质量出现一定程度的向好，但现在判断不良贷款率见顶可能还为时尚早。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京5月24日 - 针对国际评级机构穆迪周三下调中国主权信用评级，中国交通银行金融研究中心发布报告称，下调评级客观依据不足，中国经济体总体负债水平不高。负债主要是内债，对外风险很低；各部门债务压力不大，负债水平大幅上升可能性较小。
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。