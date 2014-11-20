银监会：修订商业银行杠杆率管理办法后不会提高其资本要求

路透北京11月20日 - 中国银监会周四对修订《商业银行杠杆率管理办法》公开征求意见，对表内外资产（杠杆率分母）的计量办法进行了调整，并称修订后中国商业银行的杠杆率水平将有所提升，但不会提高其资本要求。

银监会网站刊登新闻稿称，修订版改变了贸易融资、承兑汇票、保函等表外项目的计量方法，并根据杠杆率国际规则，进一步明确了衍生产品和证券融资交易等敞口的计量方法，并对商业银行的杠杆率披露提出了更为明确、严格的要求。

“定量测算结果显示，总体上，根据修订后的《办法》，我国商业银行的杠杆率水平将有所提升，修订后的《办法》不会提高我国商业银行的资本要求。”新闻稿称。

原办法规定，表外项目除可随时无条件撤销的贷款承诺按10%的信用转换系数计算外，其他表外项目按照100%的信用转换系数计算，修订后将表外项目的计量方法调整为采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的信用风险权重法下的表外项目信用转换系数计算，但不得低于10%，即根据具体项目，分别采用10%、20%、50%和100%的信用转换系数。

修订版并规定，在计算衍生产品资产时，除《办法》规定的合格保证金外，不允许扣减抵质押品；在计算证券融资交易资产时，同时考虑证券融资交易的会计资产和交易对手信用风险。

对于境内外已经上市的商业银行，以及未上市但上一年年末并表总资产超过1万亿元人民币的商业银行应当按季披露杠杆率指标信息，每半年按照《办法》规定的模板披露杠杆率相关信息；其他商业银行应当按发布财务报告的频率披露杠杆率指标信息。

杠杆率是指商业银行持有的、符合有关规定的一级资本净额与商业银行调整后的表内外资产余额的比率。杠杆率水平越高，表明商业银行资本越充足，其抵御风险的能力越强。

2011年6月，根据《第三版巴塞尔协议》，中国银监会发布了《商业银行杠杆率管理办法》（银监会2011年第3号令）。2014年，根据巴塞尔委员会修订后的杠杆率国际规则，结合近年来《办法》实施情况对《办法》进行了修订。（完）

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(发稿 李然; 审校 林高丽)

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