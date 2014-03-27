散布有关射阳农商行谣言的人员被拘

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透上海3月27日 -江苏盐城市公安局官方微博称，警方已查获散布有关射阳农商行谣言的违法人员，之前受谣言影响，射阳农商行发生储户集中取款问题。
盐城警方称已于3月26日夜拘留散布谣言的蔡某。本周早些时候传出“射阳农商行要倒闭”的谣言，引发了挤兑风潮。
此后该行和盐城政府出面安抚储户，并启动大批量现金供应，保证储户兑付到位。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：