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时事要闻 | 2014年 3月 27日 星期四 10:53 BJT

散布有关射阳农商行谣言的人员被拘

路透上海3月27日 -江苏盐城市公安局官方微博称，警方已查获散布有关射阳农商行谣言的违法人员，之前受谣言影响，射阳农商行发生储户集中取款问题。

盐城警方称已于3月26日夜拘留散布谣言的蔡某。本周早些时候传出“射阳农商行要倒闭”的谣言，引发了挤兑风潮。

此后该行和盐城政府出面安抚储户，并启动大批量现金供应，保证储户兑付到位。（完）

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