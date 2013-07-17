中资银行同业发展应盘活存量求创新

* 同业业务仍是中资银行未来创新重点

* 资产证券化和贷款二级市场将大有可为

* 银行切勿再次"误读"央行

* 同业若再走老路恐重蹈6月覆辙

作者 谢衡

路透北京7月17日 - 中国银行间市场6月的一场流动性危机，将同业业务推上风口浪尖。虽然要求监管呼声不断，但作为银行利润增长点的同业业务创新不应就此止步，着眼于盘活存量或大有可为。

尽管年中考核时点已过、银行间市场资金价格亦回落至“钱荒”之前水平，此前大行其道的同业业务模式可再度为银行带来可观的收入，不过业界人士指出，万不可再次误读央行目前的“不作为”，应抓紧时间调结构、纠错配，否则恐将重蹈6月覆辙。

“同业做的这种把利差锁住了，把规模放大，利润自然就来了，银行还自以为创造了一个新的盈利模式，实际上是幻觉，是建立在央行流动性彻底放松这个假设的基础之上。这种路子对中国的经济害处会越来越明显，还是粗放型的发展，推动不了微观经济体的调整。”中国光大银行(601818.SS)资金部首席宏观经济学家盛宏清说。

他认为，实际上，国务院新近出台的“金十条”已经为未来同业业务的发展指明了道路，“同业可以真正走创新的路，应该在盘活存量的信贷资产证券化，和存量债务的重组方面多动动脑筋。”

中国国务院此前就最新金融政策做出系统性阐述，即继续执行稳健的货币政策，合理保持货币总量。盘活存量资金、用好增量资金；加快资金周转速度，提高资金使用效率；并将逐步推进信贷资产证券化常规化发展。

去年以来银行同业业务增长迅速，一些比较积极的银行通过吸收中小金融机构低成本的短期同业存款，再通过买入返售的模式投向年化收益率达10%以上的房地产或地方融资平台业务，以赚取其中丰厚的利差。

中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉日前表示，截止4月末，银行表内的同业债权余额就达7.74万亿元。同业业务出现了一系列的创新，同业代付、买断式回购、票据对敲等，俨然已经成为影子银行的主力军。6月的流动性错配严重，很多就是因为同业业务参与放贷，长资产端搭配短负债端，期限错配赚取息差。

欲了解2010年至今银行同业业务增长情况，请点选 link.reuters.com/bed49t

5月下旬中国银行业资金面出现紧张迹象，之后货币市场回购利率价格持续走高，到6月20日，隔夜利率曾一度冲高至30%的水平。其原因就是商业银行同业业务杠杆加得太高，期限错配严重，一旦中国央行没有如其预期注入流动性，短期限负债资金来源跟不上，流动性危机就暴露出来。

经历6月中国银行间市场的流动性危机之后，银监会主席尚福林高调宣布将出台规范同业业务的文件。据了解方案的消息人士透露，“解包还原”提拨备的方案，将令过度疯狂的“新型影子银行”--同业业务成为下一个被堵的贷款表外化出口。

中信证券银行业分析师王一峰认为，随着监管加强，同业业务下半年会调整，将挤出一些空转的资金，这亦是对存量资金的有效盘活。

**同业业务创新仍大有可为**

银行业界人士普遍认为，监管层并不是要把同业业务一棒子打死，也不是要把银行都逼回业务同质化的老路上来。

“同业是银行最基础的业务之一，怎么会管死呢。银行可以搞创新，但是要规范，规范了才能更好的发展。”一位接近监管层的官员说。

实际上，银行同业业务包括的面很广，包括代理同业资金清算、同业存放、债券投资、同业拆借、同业资产买卖回购等。兴业银行(601166.SS)计划财务部总经理李健此前就表示，同业业务是以金融市场和金融机构为对象的总体服务，不要因目前的情势，而对同业业务有偏见。

“同业还是会成为一个新兴发展业务。资产证券化和贷款的二级市场转让绝对是一个同业的发展方向，应该往这方面走。”总部位于上海的一家股份制商业银行金融市场部总经理说。

盛宏清认为，银行可以通过产品设计，将银行理财产品的资产池对接信贷资产证券化，以及贷款的二级市场，这样另一端就可以和银行的储蓄资产或保险公司的保费对接。

另一家总部在北京的股份制银行金融市场部有关人士亦表示，这是一个大同业的概念，“我们行已经成立同业资产部了，这样的资产运作都是可以操作的。”

“在这样的同业业务中，一端可以盘活金融机构的同业资产，而另一端的负债来源就不是依托在银行间市场的流动性上，而是依托在居民的储蓄存款上，这也盘活了存量的存款。这样期限上的错配也会纠正过来。”盛宏清说。

王一峰认为，开放做大同业资产转让市场，令同业间能有一个资产的合理调剂，这固然应该是未来的发展方向，“但这里面有一个很大的问题，就是信息不对称特别强。这些是你的客户不是我的客户，转过来我们要重新做授信重新做审批，整个重做一套。如果不是标准化产品，这个转让市场就很难做大。”

而在相对发达的金融市场中，贷款的二级市场为金融机构去杠杆发挥着重要作用。根据路透基点的统计，2012年末亚太地区二级贷款录得强劲增速，因银行忙于整理其资产负债表。2012年二级贷款交易量几乎较2011年的约1,000宗翻了一番。

**不要再次误读央行**

创新业务发展壮大总是需要一个过程，相比之下，恐怕就更加难以舍弃一个仍可以带来相对丰厚盈利的现成模式。不过分析人士就指出，商业银行不要再一次误解了央行。

“老路子说白了，是央行白给钱给你。央行目前的按兵不动，是又一次给商业银行机会，希望商业银行赶紧抓紧机会，切实地矫正错配，不要有任何幻想，也不要一厢情愿地胡猜央行。”盛宏清说。

他认为，虽然央行会尽力避免6月的极端情况，但实施调结构不放松的政策没有改变，商业银行绝对不要再一次误解央行连续三周在公开市场未进行任何操作的“不作为”。

经过6月份的“一劫”，一些商业银行的同业资金运作部门几乎吐出上半年所赚利润的40%至100%，甚至亏损。而在经历6月的钱荒风波后，中国银行间市场资金面已逐渐缓和，周三隔夜加权利率两个月后重回3%以下。

另一家总部位于北京的中型股份制商业银行资金部有关人士表示，原有模式只要利率稳定就会赚钱，可以预计今年下半年利率会比上半年稳定，按老模式走肯定还是赚钱的。

“银行本身都是商业机构，商业机构在市场上搞这种又能赚钱、又能有存款，又有规模的事儿，这种经营本身是无可非议的。”这家股份制银行的一位董事说。他认为，核心还是在实体经济发展上，如果实体经济本身够好，无论哪一种模式，资金都能进入到实体经济中去。

盛宏清指出，对于中国银行间市场资金面，资金总量所谓“够用”是浮华的表象，由于拉存款的“冲时点效应”和资金分布很不均衡，货币市场短暂的平衡极易被打破，而且最近几年社会融资规模快速扩张对支付体系产生越来越大的冲击力。

“未来无论是表外同业还是表内同业都要减少错配，这是必须的。现在各家银行也都在做，就是找一对一的期限匹配的资金来做，特别是对大额的。”王一峰说。

盛宏清亦表示，下半年同业业务会更多地调整到以3-6个月的负债去匹配6-9个月的票据资产，不会单纯地用隔夜、7天、14天这种极短期限的负债，去匹配6-9个月的资产。

此外，王一峰认为，以前是票据转贴现做的多，现在就想做一些直贴，直贴利差会厚一些，“以前是走量，现在是走价格。”(完)

(审校 张喜良)

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