上海银监局排查辖内农村中小金融机构同业业务风险--消息

路透上海2月21日 - 两位消息人士周二透露，中国上海银监局正排查辖内农村中小金融机构违规以同业业务为通道投资资管计划的风险情况，以强化同业业务监管，有效防范风险。

消息人士引述相关文件称，此举意在落实银监会农村金融部关于利用同业业务通道违规投资风险的有关通知要求，规范投资资质，监管评级不满足条件的机构不得直接或间接超范围投资；具备投资资质的机构不得为其他机构违规交易充当通道。

“不得接受和提供任何第三方金融机构信用担保，严格控制同业融资集中度，同时严查通过拆借同业、存放同业等科目核算投资业务、隐匿风险行为。”一消息人士表示。

上海银监局在文件中指出，相关风险事件中，农村中小金融机构均为不具备资管计划投资资质的低评级机构，通过吸收本省系统内同业存款和签发承兑汇票保证金等方式获得资金，再将资金以存放同业形式存入通道机构（主要为异地城商行），与通道机构私下签订委托投资协议指定购买资管计划（发行方主要为中小规模券商），资金最终流向用款企业，企业违约导致农村中小金融机构出现资金损失。

违约集中表现为以下方面：一是监管评级二级以下机构超范围投资资管计划和信托产品，个别风险事件实际投资方为高风险农村信用社；二是将投资业务纳入“存放同业”科目核算，藏匿投资规模。

三是签订资管计划收益权远期回购协议等抽屉协议，或同业业务接收第三方金融机构间接、隐性信用担保；四是投资管理未落实穿透原则，未对用款企业实行统一授信，授信集中度超标；五是同业融入和融出资金比例严重超出监管规定；六是滚动签发大量无真实贸易背景的承兑汇票，“以票引存”吸收资金。

根据上海银监局风险排查要求，辖内银行“存放同业”、“同业存放”、“清算资金往来”、“承兑汇票”等重点科目和重点账户要实现全覆盖，排查机构于2月底前报告同业业务风险自查报告。

同时，切实防止流动性风险，对于已出现实质违约的业务，要落实抵押担保等风险缓释措施，尽最大可能减少损失、保全资产。

路透暂未联络到上海银监局对此事发表评论。（完）