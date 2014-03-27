谣言如何引发中国射阳农商行挤兑风潮

(本文由路透中文网编译提供)

路透江苏盐城3月26日 - 谣言总是传播得很快！一名储户在江苏射阳农村商业银行位于盐城环保产业园的庆丰分理处未能取出20万现金后，一则“射阳农商银行将要倒闭”的谣言迅速传开。

银行工作人员和当地官员出面辟谣，但民众的口口相传引发了该银行的挤兑风潮。

储户们担心射阳这家银行出现了流动性问题，很快就有大批客户涌向该行要求兑付。

发生在江苏盐城的这起挤兑风潮尽管是起孤立事件，但依然引起了不小的震动，并得到了全国的关注，这也从侧面反映出，自本月中国债券市场首单实质性违约超日债事件后，民众对中国金融系统的担忧。

盐城3家农民资金互助合作社今年1月关门也为谣言培育了丰厚的土壤。

金文君(音)亲眼目睹了挤兑一幕。

周一下午，他开始注意今天来射阳农村商业银行的人比平时多了很多。到了晚上，银行前的院子里还有数百人在等候。他的店铺就在这家银行隔壁。

银行工作人员试图向储户保证，银行有足够的资金兑付，但前来兑付的人越来越多。

当地官员和银行负责人不得不让各支行全天24小时营业，武装押运来大笔现钞，以满足客户的需求。其中很多储户带着大筐前来兑付存款。

到了半夜，金文君自己从银行里替远在20公里外村子的朋友取出了9.5万元存款。

金文君说：“他不舒服… 在夜里他不要等，他留（身份证）给我给他拿（钱）。”

到了周二，这股挤兑风波还殃及到盐城另一家银行--黄海农村商业银行。

射阳农村商业银行的一名储户苗冬梅(音)说：“这一个传十，十个传百，这个就恐怖了。”

一名自称是盐城市民的新浪微博用户周一复述了一位庆丰村民提取20万没能及时到位的故事，称传言称“农商银行要倒闭了”。

当路透随后在网上与他取得联系时，他说，他是听从当地回来的母亲说的这个消息。

黄海农村商业银行和射阳农村商业银行均拒绝置评。

但在射阳，担心银行倒闭的想法也并非空穴来风。

最近几年，该县涌现出了大量的担保公司、农村资金互助合作社等机构。

这些资质往往很差的金融机构承诺高于银行的回报率，但其中很多未能兑现。

50多岁的渠国华(音)就在一家信贷担保机构差点损失了3万块钱。

他之所以没有受损是因为一个在农村合作社的朋友提前给他透露了消息。

他说朋友告诉他那家担保机构要关门了，要他赶快把钱要回来。

渠国华设法将钱取了出来，但他后面的人可就没那么幸运了。

金文君说，当倒闭谣言流传时，他没有害怕，像很多人一样，他周三还存了一笔钱。

但渠国华他们就很紧张。

金文君说：“像这个钱我不紧张… 它（银行）是国家法律保护。”（完）