焦点：债转股非中国银行业报表美化万灵药 全能银行版图雏形更明晰

路透北京3月14日（作者 李贺/马蓉） - 随着中国银行业不良资产攀升，多年前使用过的处置不良资产的“杀手锏”重出江湖，并变身升级版。在两会期间，代表委员正在热议四大资产管理公司当年开启的不良资产债转股时，商业银行层面的企业债转股悄然问世。这个从去年开始的顶层设计将落地，给银行和企业更多时间换取未来发展的空间。

从资产质量的监管指标看，债转股确实可以优化商业银行的报表，但多位业内人士指出，从资本占用、未来资产减值等综合因素看，债转股不一定是美化银行报表的灵丹妙药；同时，即使未来放行政策落地，商业银行也需要量力而为，不会出现大规模的债转股井喷。但该方案出台亦可视作银行混业经营又一积极信号。

多位银行业分析师对于债转股的好处表示，债转股可能对银行形成的好处是，不良核销可能改为分批进行，降低银行当期拨备压力；此外，目前转让给资产管理公司(AMC)的价格多不足三成，如果转股后处置好，可能收益远好于出售给AMC。

“核销冲拨备已经伤不起了，打折卖也亏，不如自己用这方式处置一部分。”一位知名券商银行业分析师指出。

两位消息人士此前对路透透露，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济，此文件并由国务院特批以突破商业银行法规限制；而拟出台的文件将明确对债转股的允许期限、处置手段。

虽然债转股可以减少商业银行一次性使用拨备核销不良资产的压力，也相当于缓解了银行拨备下降后再从利润中计提的压力。但如果算一笔综合账，银行业不一定划算。

一位知名投行银行业分析师介绍，根据现行的商业银行资本管理办法，银行因政策性原因并经国务院特别批准对工商企业股权投资的风险权重为400%；而银行对工商企业其他股权投资的风险权重为1,250%，假如没有政策支持，银行表内自持债转股，将承担较高的资本占用。

一位从事过商业银行审计工作人士指出，商业银行债转股要从贷款的风险权重100%提升至股权投资400%的风险权重，占用比较多的资本；此外，该类股权应该会计入未实现损益项下，而股权估值的贬损也会影响银行资本。

“虽然该类股权应该是长期持有，不计入交易性金融资产科目，也不会马上计入当期损益；但是通常银行定期会让第三方中介做评估，如果股权价值确认无法回升或者现实价值比购买成本低很多的话，中介机构会建议银行做资产减值准备，这样损失会在损益表中出现。”上述人士表示。

由此看来，银行自己持有不良资产转股的成本较高，这也成为制约其进行债转股的因素；但是银行持有企业股权资产的方式，也有其他讨论。一位接近监管层人士表示，央行去年开始研究银行债转股，未来有可能允许银行成立子公司，由子公司持股。

中金公司银行研究报告认为，银行债转股后可能有两类承接主体，一类是第三方机构（例如四大资产管理公司），另一类是银行的关联利益主体，比如银行全资拥有的子公司，或者是银行设立的资产管理计划。

对此，一位四大资产管理公司人士认为，现在这个办法还有待批准，也限于银行尤其是大行本身的监管要求和体制，如果银行转股不经过资产管理公司处置这一环节，也就没有打折，第三方接手的积极性肯定不高，所以可能由银行成立SPV进行收购。

中国商业银行法第43条明文规定，商业银行在境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。

**不会出现债转股井喷**

债转股是否会是商业银行化解不良资产压力的“杀手锏”和“万灵药”并被大量使用？目前看，答案是否定的。上述对商业银行表内资本占用等因素是制约债转股放量的一个方面；此外，商业银行自身的资产处置能力和涉及产业、企业的未来发展前景也是关键约束。

“银行债转股在操作上有一定难度。这类操作类似不良资产管理公司的不良债权处理，要求银行有一定不良资产处置能力，也要求负债企业本身资质要比较好，而现在好企业不好找。”海通证券银行业分析师林媛媛表示。

对此，多位资深银行家也表达了自己的看法。浙商银行董事长沈仁康对路透表示，银行要大量债转股，可能需要更高的管理能力；债转股可以为企业脱困提供一个路径，但并不是只有这个方式是有效的，“不同银行会有不同选择，对不同企业也会采取不同策略；债转股可以给企业一个缓冲，但根本还是要提升企业竞争力。”

中国交通银行前监事长华庆山也指出，去产能对中国银行业的影响较大，而债转股不是去产能主要方法，因为门槛较高，有相当部分的过剩产能不具备再投资的价值，还是应该通过大量推进兼并重组去产能。

一位知名投行分析人士指出，时过境迁，上世纪90年代的债转股和银行不良资产处置的背景与当前状况不同，当时的银行是国有企业，不良债务人亦在国资体系内；但如今主要银行机构已经实现改制上市，债务人的股权结构也更加多样化；情况转变让银行操作债转股更加强调市场化。

对哪些债务人的不良债权适合债转股？上述分析人士介绍，1999年启动债转股方式处置不良资产时，中国人民银行等部委发布配套文件明确了实施债转股备选企业的范围和标准，包括财务状况规范、企业经营具备较强竞争力、转股后预计经营效率明显提升等。

鉴于银行债转股后的处置能力和企业投资价值等约束，债转股难以担当银行不良资产处理“挑大梁”的职责，而目前监管层力推多种不良资产化解新渠道手段，也表明了其希望多管齐下的态度。

沈仁康认为，现在银行希望不良资产处理加快，但要经过必要的法律途径，快不起来，所以不良资产证券化是银行希望加快探索的；此外，各省呼吁成立的省资产管理公司也是解决本地不良资产的有效途径，由于本地的资产管理公司更了解当地的情况，比较容易形成共识。

对于不良资产存量处理方式，银监会主席尚福林在两会记者会上表示，要开展不良资产证券化和不良资产收益权的转让试点，提升银行市场化、多元化、综合化处置不良资产的能力。

多位消息人士曾对路透表示，中国不良资产证券化(ABS)试点范围进一步扩大，从之前的四大国有银行扩围至五大行及招商银行(600036.SS)(3968.HK)六家；此外，监管层对不良ABS制定总试点额度为500亿元人民币。

目前债转股，主要是中国四大资产管理公司（AMC）通过收购银行的不良资产，将原来银行与企业间的债权债务关系，转变为AMC与企业间的控股（或持股）关系，债权转为股权后，原来的还本付息就转变为按股分红，在企业状况好转后，通过上市、转让或企业回购形式回收这笔资金。

**全能银行版图渐清晰**

市场对于不良资产债转股的理解多集中在存量风险的化解上，但亦有接近监管层和银行业人士认为，债转股的意义更像是一种渐进性地对混业经营的确认和探索；结合被写入政府工作报告的投贷联动试点即将启动，中国全能银行的边界也被渐渐勾勒出来。

一位股份制商业银行人士透露，不久前，中国央行副行长范一飞在某银行调研时指出，希望该银行能够创新风险处置方法和手段，研究在当前市场条件下综合运用“商行+投行”的手段推进商业性债转股工作。

其中的“投行手段”和“商业性债转股”的提法可以看出，监管层此轮推动商业银行债转股的方式或并非是希望其简单被动地应对不良资产上升的压力，也并非是有市场人士猜测的银行迫于各方压力甘当“接盘侠”。

今年政府工作报告明确指出，启动投贷联动试点；而中国银监会主席尚福林在今年初的全国银行业监督管理工作会议上透露，今年将推进投贷联动融资试点工作。

“其实债转股和投贷联动思路上有一脉相承的味道，虽然投贷联动名义上偏向对生命周期偏早的科技创新型企业股权投资，而债转股则是偏向对传统大企业的投资，”一位接近监管层人士认为，投贷联动和债转股某种意义上会给银行一直在做的一些表外业务合法的名分，此前不允许投资实业，现在一步步放开。

债转股以及投贷联动或许是监管层对于“商行+投行”的全能银行构建所释放的一种信号。而选择债转股这种处置方式也是商业银行内生的一种对新领域的尝试，最近沸沸扬扬的熔盛重工的案例便可看出蛛丝马迹。

“其中，中国银行(601988.SS)和熔盛重工(1101.HK)谈了很久，有激烈的博弈，最终才决定转股并确定转股价格，银行资产重组的能力不能小看，当然也可以和外部机构合作对上市公司进行重整。”一位大型券商银行业资深分析师指出。

另有外资投行银行业研究员表示，中行对熔盛这笔贷款之前应该只是逾期，还没有计入不良，谈妥债转股说明了中行对熔盛未来的判断；后面也许会和产业资本对接做些并购重组，熔盛的股价后期可能将有回升。

中国最大民营造船厂--熔盛重工（现已更名为华荣能源）此前公告称，拟向债权人发行最多171亿股股票，包括向22家债权银行发行141亿股，向1,000家供应商债权人发行30亿股，以抵消171亿元债务。意味着中国银行将成为熔盛重工最大的股东。

招商证券首席金融业分析师马鲲鹏指出，当前部分产能过剩行业最大的问题是产能过于分散，导致一系列的恶性竞争和产能分布不合理；而商业银行一直都有强烈的诉求扮演产能整合者的角色，通过在部分行业债转股化解潜在不良，正是商业银行实现产能整合者角色的关键一步。

浙商银行董事长沈仁康对路透表示，经济结构调整期，需要产业整合解决无序竞争，产业整合是去产能、去杠杆成本最低、对社会震动最少的方式；而整合的方式就是要通过上市公司和行业龙头企业，在资本市场进行整合，这也给银行提供很多服务的机会。（完）