中国银行系统贷款增量3月下旬起或明显回升--摩根士丹利

路透上海3月15日电---全球知名投行摩根士丹利(MS.N)大中华区首席经济学家乔虹周四表示,随着中国监管部门一些措施的落实,银行系统信贷增长乏力的现象有望好转,估计3月下旬起贷款增量将明显回升.

她指出,目前银行间市场流动性已有好转,下游企业的资金需求还是比较强,银行贷存比也不是特别高,目前国内信贷投放不足主要还是因为结构性问题所造成的,例如贷存比指标监管周期越来越短,以及实贷实付规定导致派生存款减少等.

"3月到现在放贷还是不足,上下不连接的问题没有得到很好解决……估计3月下旬可能会明显上升."她预计,近期监管层会采取一些措施,来打通银行系统的信贷瓶颈.今年全年国内新增信贷仍可以达到8万亿元以上.

近期,一些银行人士和专家已呼吁监管层提高贷存比指标,或是将同业存款计入存款以扩大贷存比的分子,适当降低贷存比数据,以舒缓银行放贷管制.

据21世纪经济报 道周四报导,接近监管机构的人士透露,上周银监会对工农中建等四大国有银行的腕骨动态风险监管指标进行调整,提高了部分大行的存贷比目标值,其中工行(601398.SS)(1398.HK)和建行(0939.HK)(601939.SS)的存贷款目标值由去年的62%和68%上调至今年的63%和70%.

而国内媒体稍早报导,3月前两周,四大国有银行信贷集体疲软,新增贷款不足200亿元.除工行外,其他三大行的新增贷款都出现负增长.

据中国央行数据,2月虽然新增人民币存款1.6万亿元,但当月新增人民币贷款7,107亿元,低於此前路透7,500亿元的调查中值.1-2月国内新增信贷总量为1.45万亿元,按前几年惯例,一季度银行系统放贷意愿相当强,全年占比往往超过三成.

乔虹还表示,虽然温家宝总理指人民币汇率可能已接近均衡水平,但今年适逢美国和法国大选,发达国家贸易保护主义抬头,中国承受外界要求升值的压力将会较大,所以仍维持全年人民币兑美元升值4.5%的判断.

去年人民币兑美元名义汇率升值4.7%.今年以来,人民币兑美元已贬值0.61%.

总理温家宝稍早表示,人民币汇率有可能已经接近均衡水平,中国将继续加大汇改力度,特别是较大幅度地实现人民币汇率双向波动.美国白宫高级经济助理斯珀林周三表示,中国在容许人民币汇率由市场决定上仍做得不够.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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