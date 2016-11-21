中国银行业应推动传统业务全面转型及开展数字化业务--麦肯锡

路透上海11月21日 - 对于回报率逐年下降以及面对互联网金融冲击的中国银行业，国际咨询机构麦肯锡开出“药方”。其周一发布的专题报告提出“转型＋创新”的双轨战略，一方面要推动以客户为中心的传统业务全面转型，另一方面以科技及数据为引领，开展全面数字化业务。

麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军指出，在中国宏观经济及金融行业的大变革时期，中国银行业未来五年可在八个领域挖掘发展机遇，包括优化调整资产负债表、大力发展公司业务，强化金融市场业务、超常规发展零售业务，发展聚焦重点领域、做强互联网金融、做强资产管理和择机开展并购。

虽然中国银行业贡献利润在全球的占比已超过四分之一，但利率市场化和互联网金融的双重打击正在迅速挤压中国银行业的收益水平，整个行业的资本回报率（ROE）从2013年一季度的21%下滑至今年二季度的15.16%。

报告指出，随着移动互联等技术的发展，新兴的金融科技企业凭借上佳的客户体验和更低的运营成本，通过分解银行业务不断蚕食市场份额，预计至2025年颠覆创新型金融科技企业可能降低银行在消费金融领域四成的收入、支付领域降低三成，中小企业贷款降低25%。

移动互联正成为全球趋势，未来五年移动数据量将增长10倍，利用数字化渠道获取金融服务正成为主流，而且大数据、云技术、区块链和人工智能、物联网等技术的日趋成熟，也推动着银行提升数字化业务能力和客户体验。

报告建议，在创新战略方面，银行应围绕核心客户流程，推动端到端的数字化改造，实现降本增效；借助大数据分析决策以及新兴技术，支持和变革传统业务；通过收购、投资、战略合作等多种形式布局金融科技，掌握金融科技市场商业模式最新洞见与相关商业机遇；优化银行基因（DNA），推动银行内外部的持续创新。

据麦肯锡对全球100家领先银行的调查结果显示，52%的银行与金融科技公司有合作关系，37%的银行采用风投或私募的形式布局金融科技，例如西班牙对外银行（BBVA）建立了20亿欧元的金融科技投资基金，采用广撒网的形式，广泛布局新技术。

在提升传统业务方面，报告建议，应加倍提升资本利用率，寻找新的业务增长点，推动一切可用的效率杠杆；推动商业模式变革，零售和财富管理业务推动以客户为中心的商业模式创新；资本市场业务以客户为中心，回归代客本源，公司及投行业务推行行业专业化及深度的综合服务。（完）