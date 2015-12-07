焦点：有米难下炊愁煞中国银行业理财 明年布局新业务机会

路透北京12月7日（作者 李铮） - 尽管中国银行业手握大量资金，但国内经济转型阵痛和降息周期却令其处于“防踩雷”和“缺资产”的纠结困境。由于“钱多、好资产少”渐成常态，国内市场无风险利率正在降低，理财产品预期收益率也在下降，明年资金再配置压力将有增无减。

业内人士指出，理财资金配置的大量非标资产将逐步到期，而企业再融资需求下降，加之6月以来监管层强势去杠杆致万亿资金从股市退出，银行如何再配置资金已成挑战。预计除传统非标项目外，PPP(政府和社会资本合作)及海外市场等新业务机会将积极布局加码。

“找不到好的资产，订明年的利润计划，往年都是很高的，愁死了，老两件（地方政府平台和房地产）还是得搞，也看看能不能增加一些交易性业务，大类资产目前没有明确的收益板块。”一家上市银行同业业务部主管称。

上海一家银行资管部负责人亦表示，不缺钱缺好项目，各家都差不多。该行今年风控明显收紧，三四线房地产基本不做，平台类也越来越少，“踩地雷亏一把就可能把前面积累下来的收益都吞掉了；不过有的银行激进一点，我们不做的，别人觉得没事也继续做。”

一家城投平台业务较为激进的城商行资管部总经理则直言，“到底是国家信用还是企业信用，看各家选择。只是说我们占比相对大一点，但对城投的规模还是有比较明确的要求，县级不投，某些省不投，非标类肯定还是平台收益高一点，政府信用稳定一点，那退而求其次呗。”

国泰君安报告指出，未来理财在2013和2014年配置的大量非标资产逐步到期，平台、房地产、矿产等企业再融资需求下降，理财存量高收益资产收缩，资金再配置压力突显。

在平安银行战略规划部宏观研究中心主任赵建看来，不同于银行存款，大量理财化的资金对收益率要求比较高。过去几年，理财资金资产大部分优质资产就是来源于平台和房地产形成的非标；但去年房地产开始去库存，且平台贷在43号文出台后今年也开始出现悬崖式下跌。

“这两块占据60-70%的资产突然萎缩，上半年是靠资本市场来补，但突然之间股灾出现后，银行配资业务收紧或停止导致大量资金冗余。”他称。

当前，银行理财产品的发行规模和收益率均已呈下行趋势。普益财富数据显示，10月全国商业银行共计发行理财产品5,553款，平均收益率为4.54%，相较9月下降0.11%。由于央行10月末再次降准降息，其影响将于11月逐渐体现，因此11月银行理财收益率将进一步下滑。

其中，11月28日至12月4日周报显示，银行理财一周平均收益率已降至4.31%，较上期下降0.11个百分点；收益率超过6%的产品已几乎在市场上绝迹。

**万亿股市配资掀资产再配置浪潮**

始于6月的监管层清理整顿违规场外配资账户引发股灾，致大量对接A股的银行资金从股市退出，却很难在市场上找到合适的投资标的。尽管10月以来中国股市已鲜见此前的暴涨暴跌巨震行情，但资金再入市已趋谨慎。

一家国有大行资管部人士表示，原来通过配资、打新基金以及量化交易等投资于二级市场的资金，现在都在为明年找投资项目，明年配资量肯定减少，几千亿资金怎么找出路呢？

光大银行资管部人士就透露，该行理财池规模逾1.2万亿元，投优先级约3,000-4,000亿元，“大量到期的配资优先级，需要重新规划投向，压力很大。”

而在经济下行与通缩压力下，央行自去年末开启的货币宽松周期也为银行注入大量流动性。负债端或资金来源端保持平稳，但资产供给在周期和政策双重拦截下出现萎缩，资产负债的不平衡从而引发“资产荒”。

均衡博弈公共研究院研究员刘晓峰指出，从GDP和M2增速看，今年前三季货币超发达90%，市场上有大量的钱追逐资产，压力自然就会比较大，在股市一枝独秀时能带来很好收益。可当股灾出现，风险收益没了，等于说是银行理财通过参与股市配资定增的“根儿”没了，所以资金实际上又面临更大的压力。

赵建也表达了他的担忧，“资产负债出现不平衡，是因为资产突然变异，如果央行宽松货币政策跟不上，资产荒会向负债荒迁移，这种迁移会导致资产负债表收缩。一旦国家信用供给不足，内生货币创造能力出现问题，银行存款从哪里来？”

谈及明年资金如何配置，前述光大银行资管人士称，主要还是三大块：一是优先级的产品，比如定增，要加强主动管理；二是买债；三是非标继续投。“降低预期收益率，抓紧做期限长的，趁没那么多人追逐，比如三年期定增，把收益锁定。钱越来越多，经济还没有转型成功，哪有那么多好项目。”

上述城商行资管部总经理表示，明年大体上以债和优先级为主，直接权益类投资不会大量扑上去，“配资优先级也会做，收益能覆盖到成本就能够做”。

他并称，在考虑负债端成本慢慢往下降，控制住规模不要涨太快，“目前净值型理财产品客户接受度比较低，不能全部发成净值型产品，不能保证兑付，这样客户会流失，肯定还是以预期收益型为主，看大行怎么走，大行降我们往下降，总体上比他们高一点就行了。”

**挖掘价值洼地，布局新业务机会**

在资产荒的大背景下，寻找资产、发掘资产的能力成为各家银行在开展理财业务时的核心竞争力所在。银行资金除配置非标和债外，也开始参与新型业务机会，如产业基金优先级，PPP项目以及海外业务等。

赵建认为，经济下行周期，银行业务围绕政府信用收敛，“盯着十三五规划看看新业务机会，不良很高了，比较担心随着不良增加，银行间接融资体系可能慢慢失去了效率。”

以浙商银行为例，围绕新常态下企业转型升级，该行绍兴分行出资优先级资金4.9亿元投向精功集团碳纤维产业，支持企业技术改造。该行并表示，通过财政基金引导、银行共同参与，逐步探索银企共担风险、共享收益的商业合作模式。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮看好转型升级带来的资产增量空间。他谈到，转型升级将从两个方面加大政府平台类基金的融资需求：一是政府主导的创业类、科技类融资，如政府引导基金、产业基金等，包括其他类型的金融创新对高科技和新兴行业的支持，将大有可为。

二是代替城投融资的各类政府平台基金，其中符合调结构方向的传统产业改造升级、企业技术改造、消费、文化、旅游等领域的基础设施类的融资有望放量，这部分融资可能会在一定程度上抵消财税改革带来的传统平台类资产供给的减少。

他并称，中国正在推进的国企改革中，重组整合既包括境内企业间的大规模重组，也包括走出去类型的跨国并购；混合所有制则要求从战略投资角度引入社会资本，未来中国的并购潮，将涉及境内、境外市场，涵盖不同所有制的全方位参与主体。因此，并购基金或并购类融资，未来发展前景看好，银行与券商资管、基金子公司、信托等行业的合作空间广泛。

此外，尽管中国处于利率下行周期，但随着人民币成功加入SDR(特别提款权)货币篮子，人民币国际化进程加速，银行也开始加大海外资产配置。

中国银行投资银行与资产管理部策略分析师丁孟指出，海外有很多资产配置机会，比如近段时间离岸市场人民币债券收益率整体比境内市场要高；再看外币资产，人民币国际化纵深推进将使资金流动更顺畅，现有存量二级市场美元债，收益率也很高，即使做汇率锁定，把它折成人民币绝对收益也不错。

交通银行资产管理副总裁罗金辉早前接受路透专访时曾透露，在交行理财配置计划中，全球境外资产配置最终应达到15%左右，但目前比重还比较小，占比不到5%，以后要加速实施该计划。

鄞州银行产品创新部总经理游春则谈到，银行做企业资产证券化业务、未来监管层对资金投向逐步放松以及海外资产配置，这对银行的投研能力是很大的考验，将倒逼银行经营水平分化。

普益财富报告指出，对于一些投研能力、创新意识较强的股份行而言，利用其在研发能力和渠道方面的优势，抢得收益和安全性俱佳的新型资产，同时顺应形势开拓海外市场，成为其在资产端取得优势的法宝。

而对于一些有实力的城商行而言，在充分发挥手中储备的高收益项目的同时，利用其地区优势深耕本地市场取得优质项目，将自身存续规模较小的劣势转化为优势，建立在收益率方面的优势。（完）