焦点：中国银行业理财挥别高收益 风险偏好变革料终结刚兑

作者 陈杨

路透北京11月29日 - 在资产端收益率下降的大环境与监管政策的双重压力下，中国银行业理财高收益低风险的黄金时代已渐行渐远。为保证理财市场规模增长，部分银行已悄然着手改变风险偏好与风控模式，暂时放下对“保本”的推崇，转而对大类资产配置、固收+等投向跃跃欲试。

因结构化设计等保本产品遭到监管部门“绞杀”，银行理财的传统配置策略受到撬动，另类投资可能迎来发展机会；但市场人士预计，未来产品端收益率将加快下行，且中国理财市场将迎来打破“刚性兑付”的窗口期。

“目前负债驱动资产端繁荣的模式越来越被抑制，产品端收益率会加快下行，与资产端收益率的倒悬裂口开始收敛。刚性兑付资产的黄金窗口正在关闭，资本市场的机会成本也将开启趋势性下降。”天风证券首席经济学家刘煜辉表示。

银行理财业务面临着所谓的“资产荒”问题，以及寻找资产来配置的压力，业界对此深有体会。

工行(601398.SS)副行长王敬东曾在北京一论坛上指出，此前银行理财主要依靠产品端与投资端的利差来获取盈利，但全球逐渐进入低利率时代后，各类资产的趋势性投资机会减少，资产轮动的速度有所加快，对资产配置提出了更高的要求。

他并称，在利率下行、经济增长换挡的环境下，市场收益率曲线持续走低，银行理财主要投资的非标等各类投资品的收益水平持续下降，银行理财产品的平均收益率也相应下降。

中国资管第三方研究机构--普益标准提供数据显示，2014年1月，银行理财平均收益率一度高达5.73%；而截至周一，11月的银行理财平均收益率为3.74%，相差近两个百分点。

委外也面临同样困境。一国有大行资管部人士坦承，受目前固收产品收益不振拖累，委外业务的收益趋势下行。而监管压力下，券商等机构对结构化产品非常谨慎，无法提供保本和收益承诺。

“这导致银行理财投向的传统优质资产越来越少，收益越来越低，现在必须也只能提高风险偏好，改变风控模式，适应新的市场变化，不然没法跟市场对接，供需不匹配。”她表示。

据该行某直辖市支行个人金融部人士介绍，最近拿到的项目越来越少。随着之前的高收益存续产品到期，还本付息，新的投资品利息较低，将只能选择负债端减低成本，或寻找新的投资品。

普益标准发布报告称，截至三季度末中国的银行理财市场存续规模已逼近27.1万亿元人民币。而今年下半年，市场上占主流的非保本理财产品收益率表现出了极为明显的向下趋势，整体下滑幅度在15个BP(基点)左右。

中国证监会副主席李超本月稍早表示，尽管中国资管行业发展迅猛，但仍处于发展的初级阶段。近年来资管领域仍存在隐形刚性兑付，部分资管机构从维护自身声誉出发采取了固定回报、隐性担保等经营策略，虽保障了当期投资者的本金和收益，但偏离了资产管理业务的本质，积聚了行业风险。

**银行理财求变，另类投资入局**

可以预见，银行理财的规模仍有较大的扩张潜力，但整个市场未来的发展方向将是拥抱风险，通过提高主动管理能力，筛选投资的品种标的类别，互相对冲风险等方式控制投资风险。

一位对接银行委外投资的基金从业者就认为，由于对债市收益率不看好，明年的权益市场有望迎来一波委外资金潮，同时另类资产如FOF(Fund of Funds)、MOM(Manager of Managers)等，或将迎来爆发的机会。

上述国有大行总部资管人士也提到，其实大行现在也在重新梳理修订投资流程，“现在做平层的产品，希望券商跟投到14%，但现在要求降到10%仍然有困难。现在还在招FOF、MOM的标，是看得比较多的项目。”

另有北京地区一中型券商资管部投资经理表示，“证监(会)不让提供保本，唯一能达到银行要求的就是提高主动管理能力。现在做多策略配置，如做大类资产配置，股债配合，固收+，通过加其他资产类别和投资策略。这是券商能做的。”

但市场人士指出，由于银行对另类资产仍比较保守，对回撤率控制得较严格，所以这类合作仍在谨慎推进中。

中国证监会7月发布规定，明确对结构化产品等将依照“新老划断”原则进行过渡安排。要求股票类、混合类结构化产品杠杆倍数不得超过1倍、固定收益类结构化产品杠杆倍数不得超过3倍、其他类结构化产品杠杆倍数不得超过2倍。

**市场倒逼+监管指引，打破刚兑窗口期将至**

银行理财规模扩张势在必行，虽然不乏投资选择，但失去了高收益低风险结构性产品的护佑，另类投资等风险偏好较强产品的引入必然提升银行理财资金的风险系数，再加上监管部门频出新规对银行表外业务进行全方位监管，打破刚性兑付已成必然。

不同于传统固定收益，一旦增加风险偏好和权益资产敞口，市场将很难给出预期收益，资产收益的波动也会加大。多位资管人士称，银行要创设高收益资产、拓展资管机构的业务空间，打破刚性兑付是必然的。

“银行之间现在都在互相观察，不希望做第一家打破刚兑的银行，还会用之前的收益补贴后发的产品缺口。但这个事情最长也就是二三年内，估计第一家很可能是城商行。”前述北京券商资管人士预计。

而在市场力量倒逼银行打破刚兑的同时，监管也在加一把火。一位接近监管层的研究人士分析称，就监管政策方向而言，银监会各项政策的目的并非限制理财规模，其直接融资方式是受到鼓励的，监管约束的更多是刚性兑付下的畸形发展。

当前，资管机构一端的刚性兑付已被监管严格限制起来，银行面对客户仍面临刚兑压力，但如果考虑到防范系统性金融风险，这些风险实际上需要继续疏通下移到客户层面。

而上述分析人士也表示，监管的步伐是审慎而缓慢的，如MPA（宏观审慎评估体系）调控等方式，短期内不会立刻实施奖惩措施，“目前来看，监管更多是给予信号，而非强约束。”

银监会上周就修订后的商业银行表外业务风险管理指引公开征求意见，要求商业银行当对表外业务实施全面统一管理，覆盖表外业务所包含的各类风险。根据指引，表外业务是指商业银行从事的，按照现行的会计准则不计入资产负债表内，不形成现实资产负债，但能够引起当期损益变动的业务。[nL4S1DO2IR]

据三位消息人士10月透露，中国央行下发关于MPA（宏观审慎评估体系）的调控要求，要求从三季度起将银行表外理财业务纳入“广义信贷”测算，以进一步规范表外理财业务。（完）