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时事要闻 | 2014年 3月 25日 星期二 17:17 BJT

江苏射阳一银行被传倒闭引发挤兑潮

路透上海3月25日 -据中新社报道称，江苏射阳农村商业银行设在盐城的一个网点周一遭遇数百储户挤兑现金，经了解此事由一则该行要“倒闭”的谣言引发。

报道称，江苏射阳农村商业银行董事长臧正志表示：“储户存款受法律保护，只要是存款兑付，银行确保兑付到位。”报道没有指明相关谣言的出处。

臧正志称，江苏射阳农村商业银行是经银监会批准设立的合法金融机构。

路透周二电话联系江苏射阳农村商业银行一分行的高层寻求置评，后者表示自己很忙。

江苏射阳农村商业银行行政办公室一位工作人员表示，该行很快会发布公告。

江苏银监局官员拒绝发表评论。盐城银监分局、市委宣传部及射阳县政府没有接听记者寻求置评的电话。

春节前1月底时，射阳一些农民资金互助合作社发生人去钱空、存款无法兑现的情况，引发储户恐慌。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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