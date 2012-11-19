中国银行业有足够能力抵御不良资产--央行副行长

路透北京11月19日电---对於中国银行业不良贷款反弹,央行副行长潘功胜周末称,从拨备覆盖率的角度看,中国银行业有足够的能力抵御可能的不良资产的产生.

上海证券报周一援引潘功胜在财新峰会上的话称,从去年开始,银行业不良贷款的比例和余额双双下降的趋势有所改变,不良贷款余额略有上升,不良贷款比例在一个比较稳定的状态.另外一个前瞻性指标,即关注贷款和逾期贷款比例也有一点上升.

"目前是整个经济下行和企业比较困难的时期,毫无疑问,银行业资产质量也面临一定的压力."他指出.

不过他表示,近些年中国银行业风险管理能力以及抵御风险的能力有很大幅度提升.整个银行业拨备覆盖率的水平是290%,几大银行拨备覆盖率水平超过300%.如果按照会计标准,中国银行业有足够的能力抵御可能的不良资产的产生.

中国银行业不良贷款余额过去一年持续上升.中国银监会周四晚间公布的数据显示,截至2012年9末,商业银行不良贷款余额4,788亿元人民币,为自去年三季度末之後,连续四个季度反弹,显示出银行业资产质量的压力.(完)

--发稿 李文科; 审校 屈桂娟

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