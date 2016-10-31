中国三季度股份行不良普遍“双升”“营改增”施行五月拖盈利“后腿”

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月31日 - 受制于宏观经济仍处“L”型增长区间及供给侧改革等因素影响，三季度中国股份制上市银行不良“双升”仍普遍存在，且部分银行关注类贷款增速较快，暗示银行资产质量下行拐点仍未至。
同时，银行盈利也“腹背受敌”。除受不良“侵蚀”及去年数次降息导致的净息差收窄外，今年5月实施的“营改增”也已成为压在银行身上的另一副重担。
三季报数据显示，除民生银行(600016.SS)、光大银行(601818.SS)不良贷款率分别微幅下降0.03、0.1个百分点外，其余银行不良贷款余额及不良率均“双升”。
表：8家上市股份制银行不良贷款余额及不良率与上年末对比
不良余额（亿元） 不良率
2016年9月末 2015年末 三季末 2015年年末
中信银行 426.16 增加56.65 1.50% 上升0.07个百分点
招商银行 592.75 增加118.65 1.87% 上升0.19个百分点
民生银行 384.87 增加26.66 1.57% 下降0.03个百分点
兴业银行 335.93 增加76.1 1.71% 上升0.25个百分点
光大银行 264.66 增加20.91 1.51% 下降0.1个百分点
浦发银行 442.9 增加92.36 1.72% 上升0.16个百分点
华夏银行 192.88 增加29.91 1.60% 上升0.08个百分点
平安银行 223 增加46.55 1.56% 上升0.11个百分点
数据来源：各银行2016年三季报及2015年年报
“不良贷款及关注贷款增加的主要原因是：短期内宏观经济仍处于L型增长区间，部分行业不景气问题还将延续。”兴业银行(601166.SS)报告称，“受‘去库存’、‘去产能’及‘去僵尸企业’的供给侧结构性改革以及民间借贷、担保链等因素的影响，个别地区、个别行业信用，风险仍在暴露，出现偿债能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加。”
平安银行(000001.SZ)三季报也提到，该行不良贷款率上升主要是受宏观经济下行影响，部分民营中小企业、低端制造业等企业面临经营不善、利润下滑、融资困难等问题，导致企业出现资金链紧张、断裂、无力还款等情况。
此外，部分银行关注类贷款升幅较大，或暗示资产质量有恶化趋势。
如浦发银行(600000.SS)三季报显示，其关注类贷款占比达4.24%，较年初的2.88%大幅上升68.62%（或136个基点）。兴业银行三季报也显示，其关注类贷款占比3.06%，较期初上升71个基点。
**“营改增”拖盈利“后腿”**
盈利方面，股份制银行正面临“腹背受敌”的窘境：在不良资产加速生成侵蚀利润的同时，去年数次降息导致的贷款重定价及5月起实施的“营改增”也令银行经营面临挑战。
招商银行(600036.SS)三季报显示，受5月“营改增”实施后利息收入价税分离和2015年降息后生息资产重定价等影响，净利差和净利息收益率有所下降，1-9月净利差为2.43%，净利息收益率为2.56%，同比分别下降0.17个和0.20个百分点。
兴业银行三季报也表示，生息资产日均规模平稳增长，受资产重定价和“营改增”计税方式变更影响，净息差同比下降37个BP，利息净收入同比减少3.93%。
同时，“营改增”也影响到非息收入。如招商银行报告就提到“1-9 月本公司累计实现非利息净收入 546.71亿元，同比增长8.79%，增幅放缓主要是受到‘营改增’价税分离，以及代理基金和代理信托业务收入下降影响。”
但值得注意的是，平安银行虽面临同样的窘境，但其通过优化资产负债结构，净利差反而“逆势扩大”。
报告显示，受本年5月1日开始实施营改增价税分离、上年央行连续降息并放开存款利率上限的滞后影响， 该行1-9月生息资产、付息负债平均利率同比下降，存贷差也有所降低。
“但受益于资产负债结构持续优化，本行利率较低的基础性存款负债规模占比提升、同业负债及发行债券的平均利率也有较大幅度的下降，付息负债成本整体下降较多，净利差同比提升0.03个百分点、净息差保持稳定。”平安银行报告称。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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