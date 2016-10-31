中国三季度股份行不良普遍“双升”“营改增”施行五月拖盈利“后腿”

路透北京10月31日 - 受制于宏观经济仍处“L”型增长区间及供给侧改革等因素影响，三季度中国股份制上市银行不良“双升”仍普遍存在，且部分银行关注类贷款增速较快，暗示银行资产质量下行拐点仍未至。

同时，银行盈利也“腹背受敌”。除受不良“侵蚀”及去年数次降息导致的净息差收窄外，今年5月实施的“营改增”也已成为压在银行身上的另一副重担。

三季报数据显示，除民生银行(600016.SS)、光大银行(601818.SS)不良贷款率分别微幅下降0.03、0.1个百分点外，其余银行不良贷款余额及不良率均“双升”。

表：8家上市股份制银行不良贷款余额及不良率与上年末对比

不良余额（亿元） 不良率

2016年9月末 2015年末 三季末 2015年年末

中信银行 426.16 增加56.65 1.50% 上升0.07个百分点

招商银行 592.75 增加118.65 1.87% 上升0.19个百分点

民生银行 384.87 增加26.66 1.57% 下降0.03个百分点

兴业银行 335.93 增加76.1 1.71% 上升0.25个百分点

光大银行 264.66 增加20.91 1.51% 下降0.1个百分点

浦发银行 442.9 增加92.36 1.72% 上升0.16个百分点

华夏银行 192.88 增加29.91 1.60% 上升0.08个百分点

平安银行 223 增加46.55 1.56% 上升0.11个百分点

数据来源：各银行2016年三季报及2015年年报

“不良贷款及关注贷款增加的主要原因是：短期内宏观经济仍处于L型增长区间，部分行业不景气问题还将延续。”兴业银行(601166.SS)报告称，“受‘去库存’、‘去产能’及‘去僵尸企业’的供给侧结构性改革以及民间借贷、担保链等因素的影响，个别地区、个别行业信用，风险仍在暴露，出现偿债能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加。”

平安银行(000001.SZ)三季报也提到，该行不良贷款率上升主要是受宏观经济下行影响，部分民营中小企业、低端制造业等企业面临经营不善、利润下滑、融资困难等问题，导致企业出现资金链紧张、断裂、无力还款等情况。

此外，部分银行关注类贷款升幅较大，或暗示资产质量有恶化趋势。

如浦发银行(600000.SS)三季报显示，其关注类贷款占比达4.24%，较年初的2.88%大幅上升68.62%（或136个基点）。兴业银行三季报也显示，其关注类贷款占比3.06%，较期初上升71个基点。

**“营改增”拖盈利“后腿”**

盈利方面，股份制银行正面临“腹背受敌”的窘境：在不良资产加速生成侵蚀利润的同时，去年数次降息导致的贷款重定价及5月起实施的“营改增”也令银行经营面临挑战。

招商银行(600036.SS)三季报显示，受5月“营改增”实施后利息收入价税分离和2015年降息后生息资产重定价等影响，净利差和净利息收益率有所下降，1-9月净利差为2.43%，净利息收益率为2.56%，同比分别下降0.17个和0.20个百分点。

兴业银行三季报也表示，生息资产日均规模平稳增长，受资产重定价和“营改增”计税方式变更影响，净息差同比下降37个BP，利息净收入同比减少3.93%。

同时，“营改增”也影响到非息收入。如招商银行报告就提到“1-9 月本公司累计实现非利息净收入 546.71亿元，同比增长8.79%，增幅放缓主要是受到‘营改增’价税分离，以及代理基金和代理信托业务收入下降影响。”

但值得注意的是，平安银行虽面临同样的窘境，但其通过优化资产负债结构，净利差反而“逆势扩大”。

报告显示，受本年5月1日开始实施营改增价税分离、上年央行连续降息并放开存款利率上限的滞后影响， 该行1-9月生息资产、付息负债平均利率同比下降，存贷差也有所降低。

“但受益于资产负债结构持续优化，本行利率较低的基础性存款负债规模占比提升、同业负债及发行债券的平均利率也有较大幅度的下降，付息负债成本整体下降较多，净利差同比提升0.03个百分点、净息差保持稳定。”平安银行报告称。（完）