中国将大力推动银行资本工具创新--银监会

路透上海11月19日电---中国银监会副主席周慕冰表示,银监会将大力推动商业银行资本工具创新,相关细则将适时发布,以拓展商业银行的融资渠道,缓解融资压力;他并认为,商业银行存在不良贷款反弹上升的压力.

中国证券报周一引述周慕冰指出,中国银行业新监管标准实施工作正在稳步推进,已经取得积极进展;近期中国银行业的资本和流动性状况良好,已经能够达到新的监管要求.

他谈到,银监会已成立商业银行资本工具创新的工作小组,在相关部门的大力支持下,积极探索除普通股之外的新型资本工具，指导商业银行主动创新。

下一阶段,为稳步推进国际新监管标准的实施工作,银监会正积极完善相关配套政策,全面构建中国银行业的审慎监管体系.目前国际上对流动性覆盖率的制定工作接近尾声,中国已制定新流动性覆盖率的基本框架,将在完善指标设计的基础上进一步徵求各方面意见.

周慕冰并指出,未来中国银行业稳健运行还面临一系列挑战.从短期看,外部经济形势不确定性仍然存在,国际经济形势不容乐观,随着经济下行趋势明显,商业银行存在不良贷款反弹上升的压力.

而从中长期看,中国经济结构调整和经济增长的转变,利率、汇率等基础性金融变量的市场化改革都对商业银行发展方式的转变提出了新要求.商业银行的业务和产品同质化现象仍然比较突出,服务实体经济的能力还需要进一步加强.

银监会此前公布的数据显示,截至2012年9月末,商业银行不良贷款余额4,788亿元人民币,为自去年三季度末之後,连续四个季度反弹,显示银行业资产质量压力未减.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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