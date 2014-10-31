三季报显示中行、建行及农行从央行获得了约3600亿元流动性

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透北京10月31日 - 中国五大国有银行新鲜出炉的今年三季报显示，三季度中国银行(3988.HK)、建设银行(0939.HK)和农业银行(1288.HK)，从中国央行一共获得了约3,600亿元人民币的流动性，而工商银行和交通银行则并未位列其中。
根据五大行公布的三季报，报告期间，中国银行(601988.SS)向中央银行借款环比增加了约1,600亿元，农行(601288.SS)和建行向中央银行借款环比增加了约1,000亿元。
而工行(1398.HK)(601398.SS)和交行(601328.SS)(3328.HK)的报告则显示，今年三季度，两家银行向中央银行的借款环比均为负增长，意味着这两家银行在报告期内并未获得央行注入流动性。
此前建设银行(601939.SS)董事长王洪章接受新华社采访时称，中国央行确实已向五大国有银行投放总计5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)。
中国央行日前更新的货币当局资产负债表亦显示，9月央行对其他存款性公司债权这一项目较上月大增逾5,000亿元人民币，而该数字与当月尚未得到官方证实的5,000亿元常备借贷便利(SLF)颇为吻合。
此前数月该数据月增幅均在千亿元以内，而上次明显增加还要追溯到今年1月，当时主要是春节长假因素，央行向银行体系大幅投放流动性所致，不过随后两个月，该数据逐步回落至正常水平。
继9月向国有银行发放人民币常备借贷便利工具（SLF）之后，中国央行10月再以同样方式向多家股份制银行注入流动性，并且给出了更为优惠的利率价格，以助银行降低融资成本。数位消息人士向路透表示，央行此次向股份制商行发放的SLF，期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP。
分析人士认为，目前央行在价格和数量调控上仍分别倚重正回购利率及SLF，现阶段看宽松力度适中；未来如果经济进一步走弱，定向宽松仍有空间可挖，如暂停正回购乃至重启逆回购等，若效果仍不明显，降息降准等政策或才会被纳入考虑范围。（完）
(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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