中国银联面临挑战 第三方支付企业威胁或胜过外资

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月13日 - 中国银行卡组织银联可能很快就不得不与Visa 和万事达卡 展开竞争，以扞卫其近乎“一家独大”的地位，但该公司面临来自第三方支付企业的威胁却要大得多。该公司目前正在升级系统，以应付这种威胁。
尼尔森报告统计数据显示，受益于各种保护措施，这家具有政府背景的企业仅用了10年时间，便从一个名不见经传的企业发展成行业巨头，2013年银联卡占全球流通的所有银行卡的50.6%。
中国上月表示，将向外资企业开放银行卡清算市场。世贸组织（WTO）在2012年的一项裁决认为，中国歧视美国银行卡企业。
对于外资企业而言，此举意味着他们将能够进入中国银行卡市场。到2020年中国有望成为全球最大的银行卡市场。根据人行数据，2013年中国银行卡市场交易额已达32万亿元人民币左右。
但分析人士称，由于银联对商户收取的费用远远低于西方的银行卡企业，外资企业成功抢食中国银联主导地位面临的障碍会很多。银联收取的刷卡手续费低至0.04%，万事达的某些卡在英国的手续费则为0.60-1.85%。
“中国费率这么低，将令外资企业极难进入，因为基于中国的费率，业务将不会增长，”毕马威中国合伙人James McKeogh说。
银联面临的更直接、更危险的威胁来自像支付宝等互联网型支付企业。支付宝是电商巨头阿里巴巴 麾下企业。
**支付宝构成的挑战**
支付宝用了不到三年时间，就在中国第三方支付市场占据了近乎半壁江山，服务对象为数百万依然没有信用卡的中国用户。根据iResearch估计，2013年中国第三方在线支付市场交易规模达17.2万亿元人民币（2.8万亿美元）。
中国银联在该市场所占份额只有11.9%，而且面临250多家获得许可的第三方支付企业的竞争。
易观国际分析师李烨认为，随着市场的开放，政策上的支持，它甚至可能挑战中国银联在线下支付市场的主导地位。
“支付宝可以成为第二家的‘银联’，”李烨说。
不过，中国银联也并非坐以待毙。最近该公司与汉莎航空 、阿联酋航空、阿提哈德航空和Air Holland开始合作，开通银联卡网上购票支付业务。该公司9月与三星 在NFC领域进行了合作。
中国银联发言人称，公司计划“继续深化市场化转型，积极迎接市场竞争”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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