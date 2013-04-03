四大行3月新增信贷超3,300亿--报载

路透上海4月3日 - 21世纪经济报 道周三引述权威人士透露，工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)等四家大型银行3月份新增人民币贷款超过3,300亿元，略低于1月份但明显高于2月水平。

报导并称，截至3月末，上述四家大型银行人民币存款大幅增长2.34万亿元。

“3月新增人民币贷款突破1万亿没有悬念，超出市场预期的8,000亿-9,000亿元的水准。”一券商银行业分析师表示。

1月中国金融机构新增人民币信贷1.07万亿元，其中工行、农行、中行(601988.SS)(3988.HK)和建行(601939.SS)(0939.HK)合计增加3,767亿元，占35.21%。据路透对过去一年四大行新增信贷占比统计，该比例在30%-40%左右居多，当然也有20%附近的低位情况出现。

报导还指出，从新增信贷结构上看，四大行3月份新增票据贴现不足100亿，而对公贷款和个贷均保持1,500亿以上的强劲投放。1-3月份中长期新增贷款的持续增长，来自城镇化基础设施项目提速和房地产开发贷、个贷的火爆。

银监会此前数据显示，截至2月末,包括四大行及交通银行(601328.SS)(3328.HK)在内的五家银行总资产、总负债同比增速降至个位数，大幅低于股份制商业银行和城市商业银行的资产负债增速。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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