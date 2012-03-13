中资银行有能力应对今年信贷质量下行--标普

路透北京3月13日电---评级机构标准普尔发布报告称,今年中国银行业信贷质量和财务表现可能下滑,但目前整个银行系统的信用损失缓冲合理,利差良好,流动性依然稳健.总体而言,对中资银行业的展望维持稳定.

标普最新发布的报告称,中国经济正在放缓,房地产市场开始调整,规模较大的地方政府债务面临再融资挑战.欧洲债务危机也没有减弱的趋势,加之贷款定价的可能下降,或将侵蚀中国银行业2012年的利润.

"中国银行业在经历多年的强劲增长後,2012年可能面临挫折……不过至少在未来一两年内中国银行业能够渡过低迷."标普称.

标普预计今年的贷款增速将从2011年的15.7%放缓至12-14%.而中资银行业不可避免将面临不良贷款逐步上升的情况.

"我们可能会看到今年中国银行业整体的不良贷款率会上升2-3个百分点."标普中国银行业分析师廖强说.

在中国经济软着陆的情况请下,标普预计,今年中国银行业的平均资产回报率介於0.8-1%.预期信贷损失会上升,而净利差可能温和缩窄,导致中国银行业利润率下降.

中国银监会数据显示,2011年中国商业银行净利润达1.04万亿元人民币,较上年增长36.34%.净息差为2.7%,较上年末增加0.2个百分点.

报告认为,中国政府正在考虑对地方融资平台实施监管容忍,以防止不良贷款激增.但地产开发商和供应过剩行业的制造商将继续面临政策导致的再融资不确定性.若严厉的政府政策导致这些行业和部门出现流动性紧张,则中国银行业的信用表现或逊於现在的预期.(完)

--发稿 谢衡; 审校 乔艳红

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