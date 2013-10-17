去产能化或致中资银行坏账明显增加--标普董事

* 中国去产能化将引发银行不良贷款大规模增加

* 风险暴露将从明年显现且持续超过两年以上

* 银行较强的盈利水平可以吸收大部分新增坏账

* 银行的平均资产回报率将大幅下滑

作者 谢衡

路透北京10月17日 - 标准普尔金融机构评级资深董事廖强认为，中国正在进行的去产能化将引发银行不良贷款大规模增加，风险将从2014年开始明显暴露，且持续超过两年以上。

廖强在接受路透专访时表示，银行将不得不牺牲净利润来消化坏账，以控制不良贷款率的快速反弹，因此，未来中资银行的平均资产回报率将明显下滑，或降至仅0.3-0.5%。标准普尔的报告显示，2012年中国50家银行的平均资产回报率为1.21%。

“我们目前预期最高决策者愿意多忍受一些短期的疼痛，来换取更长时间有质量的增长。”廖强说。

他表示，只要中国政府开始去产能化的举措，就意味着银行向过剩产能行业的信贷就会收紧，一方面会带来经济增速的下滑；另一方面，去产能化对银行资产质量的杀伤力将更加明显，两点紧密相关。

央行最新发布的新闻稿就称，中国银行业的信贷结构进一步改善，体现了“有保有压”。“压”体现在对产能过剩行业贷款的严控。从数据上看，产能过剩行业贷款增速较低。9月末，产能过剩行业中长期贷款余额2.04万亿元，同比增长6.7%，自2011年7月以来，产能过剩行业中长期贷款增速一直处于个位数水平。

此前，标准普尔下调了对中国今明两年经济增长的预期，认为今年和明年的GDP增长均为7.3%。

“这说明我们不认为明年中国经济会有强劲的反弹，甚至还有下行压力，特别是如果中国的最高决策层下决心去产能化的话。”廖强说。

标准普尔认为，对于银行而言，风险最大的领域包括地方政府融资平台、房地产开发商，以及那些严重依赖国内建设热潮的行业，如钢铁、水泥和造船业。

化解产能严重过剩是当前和今后一个时期中国推进产业结构调整的重点所在。中国国务院日前出台指导意见，表示要坚决遏制产能盲目扩张，分类妥善处理在建违规项目。将全面清理整顿建成违规产能，坚决淘汰落后产能，引导产能有序退出。

廖强表示，此前出口部门开始产业整合，令中资银行资产质量承压已经超过了18个月，预计将持续至少两年。“调整产能过剩对银行业资产带来压力的持续时间只会比两年更长，因为它的问题更大，银行和政府需要平衡的利益更多，会在一个更长的时间里，持续释放压力。”

**信贷成本将大幅提升**

廖强认为，出口部门和过剩产能整合引发的不良贷款将直接体现在银行的财务报表上，中央政府不会出面帮助银行来消化和处理。但即便如此，中资银行业整体的不良贷款率也未必会出现明显上升，因较强的盈利水平可以吸收大部分新增坏账。

“我们测算，中资银行每年的盈利足够吸收300个基点的不良率，加上目前银行业已经有约300%的不良拨备，那么如果用三年的时间，就有约12%的不良率是可以核销掉的。”他说。

在中国银行业占据主导地位的五大国有商业银行，今年上半年均保持了两位数以上净利增长，与市场预期基本一致。其中，农业银行(601288.SS)(1288.HK)上半年净利增速14.7%，位列第一；中国银行(3988.HK)(601988.SS)净利增速为12.9%，而建设银行(0939.HK)(601939.SS)和工商银行(601398.SS)(1398.HK)分别为12.6%和12.3%

不过，利润保持增长并不能掩盖不良贷款的明显反弹。半年报普遍显示各家银行的资产质量压力愈见加大，地域风险亦初现蔓延迹象。

中国银监会数据显示，截止今年上半年，中国商业银行不良资产余额连续七个季度反弹，达到5,395亿元人民币，同比增长18.2%；不良贷款率0.96%；今年上半年新增不良资产466亿元，同比增长63.51%。

标准普尔认为，中资银行信贷损失的跳升是不可避免的，但预计今年年底银行业不良贷款率不会高于3%。

不良率虽然可以控制，代价却是信贷成本的大幅提升。

“所以我们认为盈利增长会有一个很大的下行，因为资产的压力反映在成本上了。风险如果开始大规模暴露，中国银行业平均的资产回报率下降到0.3-0.5%也不是不可能的。”廖强说。

中信银行(0998.HK)(601998.SS)去年的净利润就仅增长0.7%，与零增长无异，成为上市银行中的异类。资产质量问题就是该行业绩下滑的主要原因，特别是去年四季度资产质量指标恶化，更让中信银行不得不大幅计提，严重损害了利润水平。

不过廖强表示，中资银行的资产回报率为负数的可能性也不大。因在经济结构调整过程中，决策者会考虑对银行的盈利影响而把握节奏。“不会在一年内完全把产能过剩行业的问题全暴露出来，所以我们不认为中资银行会进入行业亏损的状态。”

他认为，对中资银行资产质量影响最大，亦是最不确定的因素就是地方政府融资平台和房地产行业的整合。“如果中国的GDP增长还能保持在7%，名义GDP就能保证10%的增长，那么地方政府的税收增长，就会给地方政府融资平台的还款带来有力的支撑。”

即使中资银行的不良贷款余额在未来出现显着上升，廖强认为，中央政府也不会再次帮助银行进行一次性、大规模的坏账剥离。

“之前那次不良资产剥离的大背景，是中国经济前50年主要在计划经济状态下，无效率国有企业形成的坏账的一次性释放。所以任何人拿上次不良资产剥离的情况来推测未来中资银行的情况，都是完全错误的。”廖强说。（完）

(审校 杨淑祯)

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