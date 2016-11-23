中国五大行或均设债转股子公司激发积极性 不良债转股步伐加快

路透北京11月23日 - 中国五大银行或均将申请成立专门经营债转股的子公司，以实现交叉持股。分析人士称，此举可使债转股收益内化在银行体系，激发其参与债转股的积极性，不良债转股的步伐将加快。

中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)周二晚间公告称，拟出资100亿元人民币，设立农银资产管理有限公司专司债转股业务；建设银行(601939.SS)(0939.HK)相关业务人士周二亦对路透表示，债转股子公司正在推进过程中。

交通银行(601328.SS)(3328.HK)新闻发言人周三向路透称，“对这个事情有所考虑，还没向外正式宣布，”对于自有资金出资100亿的消息，他表示“这个我们还没正式对外。”

工商银行(601398.SS)(1398.HK)及中国银行(3988.HK)(601988.SS)则以“暂不清楚具体情况，暂未对此事予以置评回复”回应路透的相关查询。

财新网援引大行相关人士称，目前中国五大商业银行均表示愿意申请成立债转股子公司；各家银行方案基本一致，以自有资金出资100亿左右，按有关规定，交叉实施债转股。

财新并援引消息称，10月13日银监会曾召集债转股试点银行开会，就银行成立债转股子公司一事进行讨论，监管层态度是积极、审慎，要求银行既要把事情做好，又要规范化运作，以有效防范各类风险。

“因信息不对称，资产管理公司和银行通常在不良债权的估值上存在分歧，导致交易有时不能发生。如果银行自己成立AMC公司，能保证后续的收益能否内化到银行体系中，实现超额收益，有利发挥银行的积极性，提高银行不良资产处置效率。”中国社科院金融所银行研究室主任曾刚称。

他并指出，与银行庞大的不良处置需求相比，即便加上现有的资产管理公司，也难以满足银行的需要，“这次算是新批了一批特殊牌照，增加了AMC的数量并使之多元化。”

交银国际研究报告认为，由于目前已经实施的债转股基本是正常类贷款, 预计银行设立子公司后，不良债转股步伐会有所加快；同时，银行自身设立的子公司可能会成为银行实施债转股的主要实施机构。

不过，有大行人士提出质疑，债转股后将面临退出等方面的不确定性。“入股的话什么时候可以退出？不知道。每年的利润考核怎么做？不知道，...银行的经营没有那么简单。”

中国新一轮债转股方案于10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。（完）