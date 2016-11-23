中国五大行或均设债转股子公司激发积极性 不良债转股步伐加快

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月23日 - 中国五大银行或均将申请成立专门经营债转股的子公司，以实现交叉持股。分析人士称，此举可使债转股收益内化在银行体系，激发其参与债转股的积极性，不良债转股的步伐将加快。
中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)周二晚间公告称，拟出资100亿元人民币，设立农银资产管理有限公司专司债转股业务；建设银行(601939.SS)(0939.HK)相关业务人士周二亦对路透表示，债转股子公司正在推进过程中。
交通银行(601328.SS)(3328.HK)新闻发言人周三向路透称，“对这个事情有所考虑，还没向外正式宣布，”对于自有资金出资100亿的消息，他表示“这个我们还没正式对外。”
工商银行(601398.SS)(1398.HK)及中国银行(3988.HK)(601988.SS)则以“暂不清楚具体情况，暂未对此事予以置评回复”回应路透的相关查询。
财新网援引大行相关人士称，目前中国五大商业银行均表示愿意申请成立债转股子公司；各家银行方案基本一致，以自有资金出资100亿左右，按有关规定，交叉实施债转股。
财新并援引消息称，10月13日银监会曾召集债转股试点银行开会，就银行成立债转股子公司一事进行讨论，监管层态度是积极、审慎，要求银行既要把事情做好，又要规范化运作，以有效防范各类风险。
“因信息不对称，资产管理公司和银行通常在不良债权的估值上存在分歧，导致交易有时不能发生。如果银行自己成立AMC公司，能保证后续的收益能否内化到银行体系中，实现超额收益，有利发挥银行的积极性，提高银行不良资产处置效率。”中国社科院金融所银行研究室主任曾刚称。
他并指出，与银行庞大的不良处置需求相比，即便加上现有的资产管理公司，也难以满足银行的需要，“这次算是新批了一批特殊牌照，增加了AMC的数量并使之多元化。”
交银国际研究报告认为，由于目前已经实施的债转股基本是正常类贷款, 预计银行设立子公司后，不良债转股步伐会有所加快；同时，银行自身设立的子公司可能会成为银行实施债转股的主要实施机构。
不过，有大行人士提出质疑，债转股后将面临退出等方面的不确定性。“入股的话什么时候可以退出？不知道。每年的利润考核怎么做？不知道，...银行的经营没有那么简单。”
中国新一轮债转股方案于10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。（完）
(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
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