中国将有序开展市场化银行债转股 降杠杆期间货币政策继续稳健（更新版）

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路透北京10月10日 - 中国新一轮债转股方案终于出炉。国务院周一就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。

此次债转股方案明确规定，要以促进优胜劣汰为目的开展市场化债转股，鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股，严禁将“僵尸企业”、失信企业和不符合国家产业政策的企业作为市场化债转股对象。

“市场化法治化是本次债转股的突出特征，与上一轮政策性债转股完全不同。”发改委副主任连维良周一在相关发布会上表示，本次债转股，转股对象企业市场化选择，转股资产市场化定价，资金市场化筹集，股权市场化管理和退出，并要依法依规规范有序开展。

中国政府网刊登“国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见”提出，鼓励多类型实施机构参与开展市场化债转股。除国家另有规定外，银行不得直接将债权转为股权。

鼓励金融资产管理公司、保险资产管理机构、国有资本投资运营公司等多种类型实施机构参与开展市场化债转股；支持银行充分利用现有符合条件的所属机构，或允许申请设立符合规定的新机构开展市场化债转股；鼓励实施机构引入社会资本，发展混合所有制，增强资本实力。

由银行、实施机构和企业依据国家政策导向自主协商确定转股对象、转股债权以及转股价格和条件，实施机构市场化筹集债转股所需资金，并多渠道、多方式实现股权市场化退出。

**降杠杆助力结构改革**

该意见提出，通过推进兼并重组、完善现代企业制度强化自我约束、盘活存量资产、优化债务结构、有序开展市场化银行债权转股权、依法破产、发展股权融资，积极稳妥降低企业杠杆率，助推供给侧结构性改革。

意见强调要在市场化、法制化、有序开展原则下推进降杠杆，提出充分考虑不同类型行业和企业的杠杆特征，分类施策，有扶有控；降杠杆要与企业改组改制、降低企业成本、化解过剩产能、促进企业转型升级等结合、协同推进。

在推进企业兼并重组方面，鼓励产能过剩行业企业加大兼并重组力度，加快“僵尸企业”退出，有效化解过剩产能，实现市场出清；通过并购贷款等措施，支持符合条件的企业开展并购重组，允许符合条件的企业通过发行优先股、可转换债券等方式筹集兼并重组资金。

在盘活企业存量资产上，意见指出有序开展企业资产证券化，开展以企业应收账款、租赁债权等财产权利和基础设施、商业物业等不动产财产或财产权益为基础资产的资产证券化业务。支持房地产企业通过发展房地产信托投资基金向轻资产经营模式转型。

优化企业债务结构方面，加快清理以政府、大企业为源头的资金拖欠，推动开展中小企业应收账款融资。加快公司信用类债券产品创新，丰富债券品种，推动企业在风险可控的前提下利用债券市场提高直接融资比重，优化企业债务结构。

此外，还将根据需要，采取适当财政支持方式激励引导降杠杆；多渠道补充银行核心和非核心资本，提高损失吸收能力。通知并强调，严密监控降杠杆可能导致的股市、汇市、债市等金融市场风险，防止风险跨市场传染。

中国央行副行长范一飞则在同一场合表示，为了积极稳妥实现降杠杆的目标，货币政策还是应该做到松紧适度。如果过度宽松，会造成全社会的债务规模在高位继续攀升，降杠杆很难实现。如果过紧又可能使经济增长滑出合理区间，同样不利于降杠杆。

“货币政策将继续坚持稳健的基本趋向，保持灵活适度，适时预调微调，为降杠杆营造适宜的货币政策环境。”他并指出，在制定和实施宏观审慎政策、调控货币和信贷供应总量时，会充分考虑降杠杆的需要及其影响。

国务院此前印发的降低实体经济企业成本工作方案明确提出，支持有发展潜力的实体经济企业之间债权转股权。（完）