中国工行打造电商平台 传统银行争相“试错”互联网金融

* 工商银行B2C电商平台今年12月正式上线--消息人士

* 多家商业银行进军电子商务，为试水互联网金融“试错”

* 各家银行互联网金融战略普遍不成熟--分析师

* 主动可能错，但被动就会被淘汰？

作者 张胜男

路透北京9月24日 - “银行是变化的行业，我们不会等着别的行业来变化我们。”随着中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)的电子商务平台有望年底亮相，该行董事长姜建清在中期业绩会上的这番豪言壮语正在逐步落实。

但更多银行业内人士却认为，电子商务对于传统银行来说，是迎战互联网金融的“试错”之举，面对这一新兴领域，保守银行业也需承受实验风险。

与西方商业银行专注主业的风格不同，中国的商业银行管理层对于来自互联网金融的挑逗反应迅速，迎战意识极强。只是目前，各家银行内部对如何进军互联网金融、是否搞电商，还意见不一。惟在“不主动出击绝对不行”这一论调上达成共识。

“行不行总要试过才知道。就算是做不成功，也能有一些尝试，至少试错了，知道这条路行不通。”一位来自大型国有银行的资深人士就称。

他并表示，如果被动固守现有业务，就会像通讯行业的三大运营商一样，最终只沦为基础设施提供商，给微信、QQ等各种手机应用提供网络流量服务，被边缘化，不知道自己的客户是谁。

互联网行业这两年在中国市场风头正劲，特别是有平台优势的阿里巴巴集团、腾讯控股(0700.HK)等公司都显露出希望涉足金融业的意图，这让传统保守的银行家如坐针毡。

了解情况的消息人士称，工商银行的电商平台有望在今年12月份正式上线，最初上线的是B2C（商家对顾客）电子商务，未来还会上线B2B（商家对商家）模式。

“与建行(601939.SS)(0939.HK)的善融商务不同，工行不提供物流和仓储，只是为商户提供平台、提供上下游贷款和融资。”消息人士称，“本质还是要做自己的东西，与银行业务有关的东西。”

建设银行2012年试水“善融商务”，交通银行(601328.SS)(3328.HK)几乎与此同时推出“交博汇”、农业银行(601288.SS)(1288.HK)“E商管家”则于今年年初亮相。由民生银行(600016.SS)(1988.HK)股东发起的民生电子商务公司8月1日亦在前海注册；而硬币的另一面，兴业银行(601166.SS)则于8月31日关闭了信用卡网上分期商城。

传统银行的互联网首战成绩还很难说。建行的“善融商务”兼顾B2B和B2C，今年前八个月交易额超过100亿元人民币，且增速很快。但来自中国电子商务研究中心的报告显示，今年上半年，全国电子商务交易额为4.4万亿元，其中B2B交易额为3.4万亿元，B2B电子商务的营业收入规模为93.8亿元。阿里巴巴继续排名首位，占43%份额。

**传统银行业：互联网基因难植入**

“互联网金融”俨然已经成为时下最热的话题，但事实上，除了嚷得很热闹外，银行内外，几乎没有人能指明一条可行的康庄大道。

“各家银行的互联网金融战略，普遍不成熟。”东方证券资深银行业分析师金麟称。

西南财经大学信托与理财研究所副所长罗志华认为，互联网不会对银行业产生什么影响。目前来看，这两者之间的客户定位并不一样，不会产生正面竞争，但是很多银行自己会不安分起来，反而会“自己人革了自己人的命”。

他并举例说，就像此前的银行理财，本来大家过的好好的，非要搞理财，把自己的负债业务搞乱了，成本抬高了，客户胃口吊起来了。现在余额宝对存款分流的影响本来也挺有限的，但是很多小银行马上用“天天金”、“日日金”之类的类货币市场基金产品来应对，自己松动自己的负债基石。

目前银行业内基本的共识是，互联网基因要与银行的基因进行杂交，才能用互联网思维做互联网金融；否则，还是用银行的思维模式做个网站、搞个微信账号的话，离互联网金融谬之千里。

中国银行首席经济学家曹远征形象地比喻道，银行的业务模式是串联的，讲究条线管理；互联网的模式是并联的，平台化。所以银行搞得了金融互联网，却搞不了互联网金融。

与此同时，互联网行业对于金融的理解也懵懵懂懂，特别是对信用风险的识别和把控。

现在备受关注的P2P网贷领域，就存在风控不利，个别客户骗贷现象。比如某公司设立之初，有客户线上递交申请，并讲了一个很感人的借3,000元钱给狗治病的故事，该公司审贷员一时动了恻隐之心，结果就是贷款一去不复返，该客户从此音讯全无。

“以为自己找一堆搞数学的搞物理的就能把银行干掉，模型设计的非常完美，但是风险还是控制不了。裁掉一半的人之后，再从银行里面把风控的人挖过来。”清华大学五道口金融学院互联网金融实验室研究及战略孵化总监周新旺讲到在美国考察P2P公司的经历称。

**试错中的机会**

另一位来自某国有银行电子银行部人士则透露，建设银行搞善融商务花了大概2亿元人民币，交通银行花了大概2,000万在交博汇。不过上述数据并未被证实。

而来自建行的人士亦坦言，资金投入仍在继续，加上人力物力的投入，其实很难量化。

“互联网本就是个烧钱的行当，而且将来不确定，不像传统银行业务，可以有五年十年规划，互联网根本看不到两三年之后的事情。”他表示。

银行本来是不能试错的行当，从他们对系统供应商的选择就可以看出来。尽管喊了多年的设备国产化，特别是棱镜门事件后，去“IOE”策略（指三大国际设备提供商--IBM，Oracle，EMC）呼声很高，但是谁也不敢率先放弃被国外验证了几十年的大型数据库供应商而转向国内设备。

只是，到了互联网时代，做互联网的事儿，就得试错了。

“银行和互联网必须找到融合点，因为二者的基因完全不同，思维方式也完全不同。但是这个融合点在哪儿，我感觉还没有谁想清楚。而且，这个行业变化太快，真的只能不停地试。”上述电子银行部人士表示。

东方证券针对互联网金融的专题报告称，互联网新要素的植入，将会使得过去金融业者早已适应的业态发生重大改变。一味追求保守而不思进取的金融企业将加速淘汰。

“B2C电商里面就淘宝和京东大一些，所以如果银行要在这个市场后发制人，还是有机会的。”来自互联网行业的人士称。(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。