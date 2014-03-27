中资国有大行年报仍亮丽 不良贷款有远虑无近忧

* 国有大行最高至14.5%的净利增速仍显亮丽

* 今年中资银行盈利增速将继续放缓--分析师

* 短期内银行有能力控制不良率

* 利率市场化加速将令各行净息差走势分化

作者/谢衡/赵红梅/李贺

路透北京/香港3月27日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)公布了年报之后，三大国有商业银行去年的业绩答卷已经交出，最高至14.5%的净利增速仍显亮丽，亦显示出中国经济和企业经营的韧性。

但随着中国经济下行的压力，分析师普遍预计，今年中资银行盈利增速将继续放缓，或回落至个位数。信用风险有可能出现事件性爆破点，整体风险虽可控，但不良资产增量或明显大于去年。

“截止目前三大行发布的业绩都要好于此前预期，不论是利润增长，还是不良率情况。预计2014年大行息差收入会有小幅下降，利润增速也会有所回落，预计将回落到10%以下。”银河证券银行业分析师黄斌辉说。

在已公布年报的三大国有银行中，农业银行(601288.SS)(1288.HK)净利增速14.5%，拔得头筹；中国银行(3988.HK)(601988.SS)净利增速为12.36%；而工商银行(601398.SS)(1398.HK)为10.2%。

北京一家大型券商银行业分析师亦认为，今年无论是在宏观经济层面，还是在银行经营层面，回旋的余地有所收窄，预计银行业盈利增速将进一步放缓。

今年以来，多项宏观数据表现逊色，令市场对中国经济走弱的预期逐渐升温。此前公布的汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准48.1，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，进一步预示中国经济增速将继续疲软。

不过安信证券认为，中国银行海外业务占比高，在欧美经济复苏背景下息差将好于同业。公司跨境结算领先，同时网络银行方面有望发挥全球化优势打造跨境服务体系。预计其2014年业绩增速将达到8.3%。

而农行县域业务优势保障其资金成本优势，充足的拨备为未来不良的增加提供了较大缓冲，并有望最先受益优先股政策。安信证券并预计2014年农行净利润同比增速仍可达13.3%。

招商证券金融行业分析师罗毅认为，参考2013年宏观经济的预期和实际情况，2014年的实际经济形势不会像预想的那么悲观，不太可能低于7%。在此前提下，中资银行仍将健康运营。

**短期内银行有能力控制不良率**

自四万亿投资热潮退去，中国宏观经济下行风险加大后，中资银行资产质量的实际状况，就成为投资者最为关心的因素。潜在坏账风险，成为投资者面对银行股时的一块心病。

但从三大行已公布年报看，不良贷款率并没有明显增长，其中农业银行甚至还有所下降。截止2013年底，农行的不良贷款率为1.22%，好于上年同期的1.33%；中行的不良贷款率0.96%，去年末为0.95%；相较之下，工行的不良贷款率上升较为明显，由上年末的0.85%，升至0.94%。工行表示，到2014年末不良贷款率将控制在1.20%以内。

“目前三家已公布业绩的国有大行的表现有力地回击了此前经济下行、银行业不良激增的‘崩溃论’，表现出银行业还在健康发展。”罗毅说。

当然，中资银行仍可将不良率控制在一个较低的水平，也与其加大了不良资产处置力度有很大关系。

农行风险管理总监宋先平就表示，该行在去年的不良资产处置中，共出售了41亿元不良贷款予四大资产管理公司，总体回收率逾30%。长江三角洲地区的制造业和钢贸的不良贷款率较高，占1.09%，浙江的不良贷款率为为1.55%，其中温州最高，达2.67%。

中行行长陈四清就表示，“不良比率提高了0.01个百分点，在总量庞大下微不足道，但要见微知着。”

陈四清称，该行去年对房地产、地方融资平台和过剩产业贷款共8,535亿元，正高度重视并逐笔排查风险，并注意到一些中小企业和钢贸链企业风险有所增大。

工行行长易会满表示，该行的不良贷款虽然有所回升，但风险仍可控。从未来的发展趋势看，工行整体贷款的正常率在不断的提升。而房地产、融资平台和产能过剩这三大高危领域，工行的不良贷款余额和不良贷款率都在下降。

“经济下行对大行资产质量的影响，是一个长期问题。短期来看，银行有能力控制不良率，上升20BP有可能，上升50-100BP不可能。目前，对银行资产质量压力的过度担心，是把中长期问题短期化了。”黄斌辉说

中国银监会此前发布统计数据称，截至2013年末中国商业银行不良贷款率1.00%，不良贷款余额为5,921亿元，分别高于去年三季度末的0.97%和5,636亿元。

**利率市场化将令各行净息差走势分化**

中国利率市场化的步伐正在加快，但中资银行的主要利润来源仍没有摆脱对存贷利差的过度依赖，净利息收入仍是银行利润最主要的来源。不过面对大环境的变化，各行对自己的今年净息差的展望也显出分化。

工行高管就表示，利率市场化推进对净息差影响客观存在，今年贷款定价会进一步提升，该行今年的净息差今年将有所下降，但不会太快。

而有三分之一资产在海外的中国银行，则对自己今年的净息差走势表现出更大的信心。

“预计2014年境外机构净息差逐渐回升，境内人民币存贷款空间扩大，存款成本上升，境内净息差还有压力。（中行）外币资产占比较高，非利息中间业务收入占比较高，较同业相比，受利率市场化影响较小，具备扎实的市场化经营基础，总体息差会跑赢大市。”中行副行长岳毅称。

三大行年报显示，工行去年的净息差为2.57%，上年为2.66% ；农行为2.79%，2012年则为2.81%；而中行2013年的净息差为2.24%，比上年上升了9个基点。

平安证券报告认为，农行整体的存款结构在上市银行中依然显示一定的优势，较有竞争力的低成本存款获取能力，叠加考虑农行存款来源的地域因素，负债端成本上升速度会相对缓和，但是长期来看净息差在利率市场化背景下收窄的趋势不可扭转，预计2014年农行净息差收窄5BPs。

罗毅就认为，利率市场化对于银行业净利息收益率的影响是可控的，不会突然引起利差缩窄。未来1-2年，利率市场化实现后，银行业的净利息收益总体不会有大幅度下滑，同时会出现分化。经营较好的银行，其净利息收益还会有增长。

中国人民银行行长周小川周二在两会期间记者会上表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。（完）

以下为三大行2013年主要财务指标一览表：

2013年 净利润（亿 增速（% 不良率 不良余额 资本充足 核心资本充足

元） ） （亿元） 率 率

工商银行 2,626 10.2 0.94 936.89 13.12 10.57

农业银行 1,663 14.5 1.22 877.81 11.86

9.25

中国银行 1,569 12.36 0.96 732.71 12.46

9.69

（完）

(审校 杨淑祯) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。